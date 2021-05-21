Большая реставрация: МКИП объявило перечень проектов, которые реализуют в 2021

В Украине стартует проект Большая реставрация, в рамках которого отреставрируют объекты культуры.

Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало перечень проектов, подлежащих реставрации, консервации или ремонту в 2021 году в рамках президентской программы Большое строительство.

В 2021 году это касается культурных памятников в Киеве, Львове, на Прикарпатье, Буковине, а также в Черкасской, Тернопольской и Черниговской областях.

Всего в списке содержится 22 объекта, которые рекомендовали эксперты.

В рамках проекта различные виды работ проведут: в Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра, Национальном заповеднике Древний Галич, Государственном историко-архитектурном заповеднике Хотинская крепость, Национальном художественном музее Украины, Национальном заповеднике София Киевская, Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, Львовской национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого, Шевченковском национальном заповеднике, Национальном академическом украинском драматическом театре им. М. Заньковецкой, Национальном историко-культурном заповеднике Качановка и Национальном заповеднике Замки Тернопольщины.

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Сейчас МКИП работает над внесением изменений в законодательство, что позволит принять участие во втором отборе проектов в рамках программы Большая реставрация объектам коммунальной формы собственности. Объявление о начале второго отбора будут опубликованы на официальном сайте МКИП.

В рамках Великой реставрации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется восстановить 150 объектов культурного наследия. Также украинцы оценили Большое строительство как наиболее удачную инициативу президента.