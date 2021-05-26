Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon покупает кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за $8,45 млрд. MGM — одна из самых известных киностудий Голливуда.
Продажа предоставит потоковому сервису Amazon Prime Video доступ к огромному каталогу контента MGM.
— Настоящая финансовая ценность этой сделки — это сокровищница интеллектуальной собственности в обширном каталоге, который мы планируем переосмыслить и разработать вместе с талантливой командой MGM, — заявил старший вице-президент Amazon Prime Майк Хопкинс.
Сделка увеличит каталог Amazon Prime примерно на 4 тыс. фильмов, включая франшизу о Джеймсе Бонде, а также позволит показать 17 тыс. эпизодов сериалов, снятых MGM.
В Amazon также заявили, что помогут MGM сохранить яркое наследие, открыв каталог классических фильмов студии более широкому кругу зрителей (у стримингового сервиса Amazon Prime более 200 млн подписчиков), а также пообещали поддерживать ее в основном виде деятельности — создании качественных фильмов и сериалов.
Это приобретение станет вторым по величине для Amazon после того, как в 2017 году компания купила элитную продуктовую сеть Whole Foods Market за $13,7 млрд.
Сделку между Amazon и MGM заключили через несколько недель после того, как телекоммуникационный гигант AT&T согласился на сделку на сумму $43 млрд по объединению своего подразделения WarnerMedia с Discovery для создания нового потокового сервиса для просмотра фильмов и сериалов.
Состояние главы Amazon
В феврале основатель Amazon Джефф Безос обошел основателя космической компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска в списке самых богатых людей в мире.
Состояние Безоса сейчас оценивается примерно в $191 млрд.
Источник: ВВС