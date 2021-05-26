В Amazon также заявили, что помогут MGM сохранить яркое наследие, открыв каталог классических фильмов студии более широкому кругу зрителей (у стримингового сервиса Amazon Prime более 200 млн подписчиков), а также пообещали поддерживать ее в основном виде деятельности — создании качественных фильмов и сериалов.

Это приобретение станет вторым по величине для Amazon после того, как в 2017 году компания купила элитную продуктовую сеть Whole Foods Market за $13,7 млрд.