Город Ливерпуль в Великобритании исключили из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Причиной стал проект строительства Liverpool Waters.

Соответствующее решение приняли на 44-й сессии Комитета всемирного наследия в Центре культуры и искусства в китайском Фучжоу.

В ЮНЕСКО такое решение объяснили “необратимой утратой атрибутов, передающих выдающуюся универсальную ценность объекта”.

В организации уверены, что проект застройки Liverpool Waters повлечет за собой значительное изменение центра города. В частности, этот проект предполагает возведение ряда высотных зданий.

Об угрозе, которую несут планы застройки Ливерпуля, в организации предупреждали еще в 2012 году.

Ливерпуль был объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО 17 лет. Он попал в список благодаря многочисленным торговым, административным и общественным зданиям, включая концертный зал Сент-Джордж-Холл.

Ранее из списка всемирного наследия исключили заповедник антилоп-ориксов в Омане, а в 2009 году этого статуса лишилась долина реки Эльба в Дрездене. Таким образом Ливерпуль стал третьим объектом, который исключили из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Источник: ЮНЕСКО