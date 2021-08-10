Украину на 59-ой Венецианской биеннале представит проект галереи The Naked Room — ФОТО

На 59-ой Венецианской биеннале украинское современное искусство будет представлять галерея The Naked Room.

The Naked Room покажет художественный проект Фонтан истощения. Высокая вода, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

В МКИП отметили, что этот художественный проект был избран по результатам рейтингового голосования.

Художником проекта Фонтан истощения. Высокая вода является Павел Маков, он выступает и автором идеи, которая появилась у него еще в 1995 году.

В кураторскую группу также вошли: Лизавета Герман, Мария Ланько и Борис Филоненко.

Проект показывает нам несколько медных воронок, которые вмонтированы в стену и функционируют как фонтан.

Маков живет и работает в Харькове, где в 1990-х годах остановили свою работу практически все городские фонтаны.

Именно поэтому художественный проект так и не был реализован полноценно, с использованием потоков воды.

В этой выставке фонтан символизирует истощение на культурном, экономическом и политическом уровнях.

Что такое La Biennale di Venezia

Выставка Венецианская биеннале является одной из самых важных в мире. Ее проводят два нечетных года в Венеции.

В ее рамках также происходит Венецианский кинофестиваль и Венецианский фестиваль архитектуры.

Фото: МКИП, birdinflight.com