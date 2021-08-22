В Киеве ко Дню независимости в парке отдыха Спивоче поле рядом с Киево-Печерской лаврой открылась выставка по мотивам картин украинского народной художницы Марии Примаченко.

Выставку цветов Во Вселенной Марии Примаченко посвятили 30-летию Независимости Украины. В день празднования — 24 августа, вход бесплатный.

— Спивоче поле приглашает окунуться во Вселенную Марии Примаченко: трехглавый дракон, сказочные львы, птицы и медведи, цветы, которые растут только в этом мире. Это уникальный проект, который ближе знакомит нас с творчеством талантливой художницы, — сообщил КО Киевзеленстрой.

В Киеве открылась выставка цветов по мотивам картин Марии Примаченко / 9 фотографий

Для создания 10 тематических цветочных полотен было высажено почти 300 000 растений.

Героями выставки стали фантастические персонажи картин: Медведи на пасеке, Молодой Лев, Дракон, Болотный зверь, Синий бык, Бычок-третьячок.

Наследие Марии Примаченко — это жемчужина украинского искусства. Центром творчества Примаченко стали фантастические звери, цветы и сюжеты из жизни крестьян.

Она воспроизвела образы добра и зла, талантливо материализуя их с помощью ватмана, гуаши и кисти.

А на Певческом Поле теперь можно увидеть цветочные копии шедевров Примаченко. Все фигуры объемные, некоторые достигают в высоту более 4 м.

Выставка продлится до 19 сентября с 10:00 до 20:00 по адресу ул. Лаврская, 31 (Певческое поле Печерского ландшафтного парка).

Стоимость билетов во все дни, кроме 24 августа: взрослый — 100 грн., детский — 25 грн.