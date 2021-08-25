Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу — артефакт назвали удивительным открытием

Житель Ирландии случайно наткнулся в собственном сарае на кольчугу времен норманнского вторжения на остров в 1172 году.

Неизвестно сколько кольчуга пролежала в сарае. Накануне обнародования информации об артефакте хозяин сходил на выставку Нормандцы, которую организовали во время Недели национального наследия. Там он увидел копии старинного оружия.

Увидев копию кольчуги на выставке, мужчина заявил о находке в собственном сарае.

По словам владельца, артефакт был выкопан в районе местных болот.

Генеральный директор центра Бартл Д’Арси оценил состояние кольчуги и связался с Национальным музеем Ирландии, чтобы получить разрешение для начала процесса реставрации предмета.

Исследователи датировали артефакт 1172 годом, когда нормандцы прибыли в Лонгфорд, что связано с историей лорда Ричарда Где Туита — верховного судьи Ирландии.

Ученые музея назвал находку совершенно удивительным открытием.

— Мы полностью поражены. И это полностью связано с тем, что мы делаем здесь, в нашем центре, — сохраняем нормандскую историю и наследие, — сказали исследователи.

Рыцарские доспехи конца Х века связаны с историей Ричарда Где Туита и строительством деревянного каркасного замка на Мотти в 1199 году.

Выявить кольчугу в таком хорошем состоянии и неповрежденной удается редко.

— Просто не верится, что у нас теперь есть оригинальная вещь 1172 года, — удивляются ученые.

Джерело: Rte