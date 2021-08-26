Хранилась более семи тысяч лет: найдена ДНК древней популяции людей

Ученые обнаружили кости подростка-охотника-собирателя, который умер более семи тысяч лет назад на индонезийском острове Сулавеси.

По словам археологам, подобных останков еще не находили больше нигде в мире.

— Это позволило по-новому взглянуть на генетическое разнообразие и историю популяций ранних современных людей в этой малоизученной части мира, – сказал автор исследования Адам Брамм.

Ученые считают, что первые люди острова Уолласеа перешли из Евразии на австралийский континент более 50 тысяч лет назад. Однако точный их маршрут неизвестен, поскольку между островами не было сухопутных мостов, даже во время ледникового периода.

По словам исследователей, наскальные рисунки предполагают, что люди жили на этих островах 47 тысяч лет назад, однако древняя ДНК деградирует быстрее в тропическом климате.

Однако в 2015 году исследователи обнаружили скелет женщины, который был захоронен 7200 лет назад. Она была частью тоалийской культуры, которую можно найти только в истории юго-западного полуострова Сулавеси. Пещера является частью археологического памятника Леанг Паннинге.

По словам исследователей, нынешний скелет является первым хорошо сохранившимся, связанным с культурой Тоали.

По словам ведущего автора исследования Селины Карлхофф, получение ДНК у основания черепа было серьезной проблемой, поскольку останки сильно пострадали от тропического