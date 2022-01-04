Во Львовской области археологи обнаружили новые чрезвычайные находки времен Римской империи. В частности, фрагменты двух стеклянных кубков не имеют аналогов в Украине.

По данным Львовской ОГА, предметы нашли вблизи села Каров. Среди них есть два уникальных археологических объекта: захоронение с предметами для обряда внутри и углубленное сооружение, предназначение которого сейчас остается загадкой для ученых.

– Кроме человеческих останков, археологи нашли фрагменты двух стеклянных кубков, аналогов которым в Украине нет. Также обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями, и половину жетона из белого пастового стекла, которые использовали для римских настольных игр, — отметила директор Департамента архитектуры и градостроительства Елена Василько.

Ученые считают, что на месте раскопок похоронили богатого мужчину. Об этом свидетельствуют найденные ценные предметы времен Римской империи, датируемые началом III века нашей эры.

В 2017 году археологи начали исследовать окрестности села Каров во Львовской области, когда местные краеведы случайно обнаружили древний меч и другие изделия из металла.

Ученые пришли к выводу, что это – древний могильник германских племен, которого не должно было быть на этой территории.

Источник: Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА