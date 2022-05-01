Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Культура

Власти Мариуполя не хотели эвакуировать музейные экспонаты, пока было можно – Ткаченко

Илья Нежигай редактор ленты
олександр ткаченко

Власти Мариуполя и руководители музеев в городе не хотели эвакуировать экспозиции, пока была такая возможность.

Об этом заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

Он сообщил, что власти действуют по протоколу в вопросах сохранения культурных ценностей. Подобная работа была проведена, где это было возможно, однако это не касается быстро захваченных городов.

– В тех местах, где проходил быстрый захват, таких как Чернигов или Херсонская область, это сделать было практически невозможно с первого дня. Хотя некоторые разговоры о Мариуполе у ​​нас были накануне с руководителями города и этих музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их в отношении эвакуации, – сказал Александр Ткаченко.

Министр Ткаченко добавил, что у него есть вопросы к директору муниципального музея, которая “так храбро отдавала ценности для вывоза из Мариуполя”.

Накануне Запорожская ОВА сообщала, что оккупанты в Мелитополе захватили Городской краеведческий музей, где хранилось скифское золото IV века до нашей эры.

Читайте
Победили нацизм, победим и рашизм - Дробович о переосмыслении 8 и 9 мая

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка