Власти Мариуполя и руководители музеев в городе не хотели эвакуировать экспозиции, пока была такая возможность.

Об этом заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

Он сообщил, что власти действуют по протоколу в вопросах сохранения культурных ценностей. Подобная работа была проведена, где это было возможно, однако это не касается быстро захваченных городов.

– В тех местах, где проходил быстрый захват, таких как Чернигов или Херсонская область, это сделать было практически невозможно с первого дня. Хотя некоторые разговоры о Мариуполе у ​​нас были накануне с руководителями города и этих музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их в отношении эвакуации, – сказал Александр Ткаченко.

Министр Ткаченко добавил, что у него есть вопросы к директору муниципального музея, которая “так храбро отдавала ценности для вывоза из Мариуполя”.

Накануне Запорожская ОВА сообщала, что оккупанты в Мелитополе захватили Городской краеведческий музей, где хранилось скифское золото IV века до нашей эры.