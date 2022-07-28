Июль, 28 в 11:53

Ежегодно 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси-Украины. Сегодня, когда в Украине идет война, этот праздник особенно важен для нашего народа, ведь только добро, вера и стойкость духа способны побороть зло.

Это важный день для нашей страны, поскольку именно после принятия христианства в 988 году Русь утвердилась как мощное европейское государство.

Кроме этого, сегодня чтят память князя Владимира Великого.

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Именно ему принадлежит проведения исторической реформы, которая заключалась в принятии христианства как государственной религии.

Роль Владимира

Мнения историков сходятся в том, что главной причиной, почему Владимир выбрал христианство, было укрепление власти князя и его признание на международной арене.

В конце Х века Византия (главный центр христианства греческого обряда) переживала трудные времена, поэтому нуждалась в военной протекции.

Заключив соглашение с Владимиром, византийский император обещал провести крещение Руси и отдать замуж за князя свою сестру Анну, что давало шанс Владимиру на византийский престол.

Дипломатические договоренности были выполнены, и в 988 году произошло крещение жителей столицы Руси – Киева. В течение следующих нескольких лет крестилось подавляющее большинство русичей.

Согласно летописным упоминаниям, переход к новой религии был кровавым и жестоким, ведь далеко не все язычники (которых долгое время поддерживал Владимир) были готовы попрощаться со своими верованиями.

С начала ХІ века Русь стала одним из самых влиятельных государств на европейском континенте. Религиозная реформа послужила укреплению княжеской власти.

Тем временем до основания “третьего Рима” — Москвы — оставалось более 100 лет.

Оккупация Киевской митрополии

После распада Руси на княжества и активизации стран-соседей украинские земли надолго остаются без государственности, однако традиции, язык и религия оставались нетронутыми.

Центр православия оставался в Киеве, где еще с княжеских времен были возведены десятки храмов. Более того, православные церкви стали учить – первые книги, напечатанные в Украине, были именно богословскими. Образование распространялось благодаря храмам, монахам и богослужениям.

Отец Ярослав, настоятель церкви Крещения Господня, убежден, что именно XVII век изменил ход событий.

— Перелом состоялся в 1686 году, когда мощную Киевскую митрополию захватила Московская патриархия. Уже в 1695 году все украинские церкви вынужденно перешли на московский лад, а издание богословских книг на украинском языке (того времени) стало незаконным.

Процесс русификации украинской церкви затянулся на века, что лишь подчеркивало целенаправленную политику русских царей в религиозном вопросе.

С годами украинская православная церковь (как и язык, культура, образование) все больше теряла свои позиции, и, по мнению некоторых историков, становилась “неполноценной”.

Лавра как символ пророссийских влияний

После восстановления украинской независимости в 1991 году встал вопрос утверждения украинской автокефальной церкви. Тогда между Москвой и Киевом был хорошо налажен диалог, однако первый президент России Борис Ельцин не собирался отдавать Лавру Киевскому патриархату.

В 1992 году происходит резонансное событие – Киево-Печерскую лавру путем рэкета захватывают десятки московских священнослужителей под защитой бойцов ОМОНа.

После этого без всякого согласия тогдашнего руководителя УПЦ Филарета был организован псевдособор, который отстранил его от власти. С тех пор Лавра принадлежит УПЦ Московского патриархата.

— Киево-Печерская лавра является одной из крупнейших православных святынь в Украине. Во времена Руси была признанным оплотом православия, а в 1592 году получила ставропигию, то есть подчинение непосредственно Константинопольскому патриарху, — рассказал отец Ярослав.

Он также выразил мнение, что существование православных церквей разных юрисдикций в одном государстве — это ненормально.

— Поскольку Лавра — это не просто храм, а настоящий музейный комплекс, большое значение имеет и идейный смысл. Так, посетители неоднократно сообщали о наличии пророссийской “повестки дня”. В частности, речь идет о пропаганде советских и имперских идей во время экскурсий, — поделился отец.

К слову, через три месяца после начала полномасштабной войны России против Украины УПЦ Московского патриархата собралась на дискуссию по поводу своего будущего: либо оставить все как есть, либо начать движение к автокефалии.

Основной целью собрания было предложения по изменению статуса церкви из-за поддержки руководства Московского патриархата российского вторжения в Украину.

Томос наш

Согласно последним оценкам, православными себя считают 79,3% граждан Украины.

Несмотря на большую историю христианства на украинских землях, после 1991 года православная церковь находилась в тени РПЦ. Ситуация изменилась после предоставления Украине Томоса в январе 2019 года.

— Томос — указ об официальном признании, предоставлении автокефалии для церкви. Украинская церковь во главе с митрополитом Епифанием получила томос от патриарха Варфоломея, — рассказывает отец Ярослав.

Он также отметил, что важно понимать, как РПЦ боялась признания Украинской православной церкви, не скрывая этого.

Ее представители всячески оттягивали процесс предоставления томоса, а когда это произошло – отказались признавать автокефалию ПЦУ.

— Из-за некой неосведомленности многие верующие думают, что русская церковь – более канонична, чем украинская. Однако это – простая манипуляция. Патриарх Кирилл не любит об этом говорить, однако как раз русская церковь томоса никогда не получала, — подчеркнул отец Ярослав.

С исторической точки зрения, это было не предоставление, а восстановление томоса, которым Православная украинская церковь уже владела.

— Важно понять, что русская церковь нас никогда не признает, ведь это будет для них полным идеологическим поражением.

Великий праздник крещения Киевской Руси также будут праздновать и российские священнослужители.

Продолжая не признавать автокефалию ПЦУ, возводя огромный памятник Владимиру Великому в Москве, Россия пытается “перетянуть одеяло” и отобрать весомую часть украинской истории.

Однако для Украины этот праздник об ощущении преемственности более тысячелетней истории государственности, о принятии роли Киева, сохранении и уважении традиций.

День крещения Киевской Руси-Украины – большой праздник соборности и символ единения для всех украинцев.