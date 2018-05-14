Кто сказал, что пляж предназначен только для ленивого лежания в шезлонге? Факты ICTV расскажут, как заняться сексом на мягком песке, получив экстрим и новизну ощущений.

Секс на пляже – это весьма романтично, необычно и приятно. Подобный экстрим привлекает своей доступностью. Все, что вам необходимо – доехать до пляжа и предаться страсти.

Однако существует немало факторов, которые могут испортить смелую фантазию.

Если не хотите попасть в объективы фотокамер, идите на пляж с самого утра или поздно вечером. В такое время на пляже будет гораздо меньше людей, поэтому шансы уединиться гораздо выше.

Хорошо, если мужчина догадается взять с собой на пляж бутылку шампанского и бокалы. Это поможет снять напряжение и расслабиться.

Возьмите с собой большую подстилку.

Это сделает секс более комфортным и обезопасит от проникновения песка в укромные местечки.

Если идете на галечный пляж, лучше взять надувной матрас.

Учтите, что попадание буквально нескольких песчинок в интимные места могут принести серьезные неприятности и даже вызвать травмы.

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Скорее всего, вечером и ночью на пляже будет полно комаров и насекомых. Распылите вокруг “любовного гнездышка” какое-нибудь средство против комаров.

Только не переборщите, чтобы самим не задохнуться в этом аромате.

Летом по ночам бывает довольно прохладно, поэтому лучше захватить с собой теплые вещи.

Если ваше разгоряченное тело обдует ветерок, следующую неделю можно провести в постели с градусником и лекарствами.

Мечтали заняться сексом в воде? Отличный повод попробовать!

Правда половой акт в море лучше не начинать, а продолжать: вода быстро смывает естественную смазку у женщин.

Также учтите, что для такого секса годится только соленая вода – в пресной летом обитает много бактерий и вирусов.

Не делайте в воде резких движений, чтобы избежать микротравм, а также воздержитесь от алкоголя.

Если вы находитесь за границей, предварительно ознакомьтесь с секс-законами конкретной страны. Отделаться воспитательной беседой получится не везде.

Любовные утехи на пляже могут обернуться внушительным штрафом, арестом или депортацией. Факты ICTV уже писали о 7 самых абсурдных секс-законах в мире.