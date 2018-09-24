Comic Con Ukraine 2018: это не конвенция, а праздник

В эти выходные в Киеве прошла первая конвенция Comic Con Ukraine, которая создана для фанатов комиксов, видеоигр, косплея и других проявлений гик-культуры. Факты ICTV уже побывали на событии и готовы рассказать вам об этом невероятном празднике и его звездных гостях.

Невероятный масштаб

Первое, что встречало гостей конвенции – это длинные очереди на вход, начало которых я не мог увидеть, хоть и пришел за 30 минут до официального открытия. Хотя всех поощряли покупать билеты заранее и распечатывать их, чтобы очереди проходили скорее, большое количество людей все равно стояло в очередях в кассу.

Comic Con Ukraine проходил на территории Арт-завода Платформа, поэтому у организаторов была возможность развернуть большое количество помещений с различными стендами и скамейками. Здесь были и фанаты звездных войн, которые привезли невероятные миниатюры из фильма, стенды из различных фильмов и видеоигр (Трансформеры, Веном, Detroit: Become Human), и большое количество атрибутов на любой вкус: от комиксов до мягких игрушек.

Кроме больших тематических залов, присутствовали и несколько сцен, однако наибольшее внимание привлекала музыкальная сцена, на которой каждый час выступала новая группа и главная сцена, на которой все время радовали фанатов косплея, звездных гостей и музыки в жанре K-pop. Побывать на всех мероприятиях, которые предлагали организаторы конвенции, было просто нереально. Людей на фестивале было очень много. На всей территории, даже несмотря на ее большой масштаб, часто трудно было найти место, чтобы нормально пройти, не говоря уже и о том, чтобы присесть. Событие действительно привлекло внимание фанатов со всей Украины.

Но первое впечатление было не очень приятным. Казалось, что кроме масштабов, организаторам не удалось уловить тот дух мировых Comic Con, за который их и любят. Но после открытия главной сцены, я понял насколько сильно ошибался.

Это настоящий праздник

Началось открытие главной сцены с минуты молчания в честь воина, погибшего в тот день в зоне ООС. После этого на сцене началось настоящий праздник. К украинскому ведущему сразу присоединился блоггер из Латвии, автор This is Хорошо Стас Давыдов, который 2 дня помогал в проведении событий на главной сцене. Довольно странным стало то, что Давыдов не раздражал своим присутствием, а наоборот делал событие более легким для восприятия.

Первым мероприятием стал конкурс косплея, который начался с представления судей, которые достаточно известны в этой сфере. После чего сразу перешли к представлению конкурсантов. Не могу даже представить сколько времени и средств ушло на некоторые костюмы. Почти каждый участник вызвал шквал аплодисментов у присутствующих. Кстати, сидячих мест возле главной сцены почти не было. Там разместили только несколько скамеек неподалеку сцены и обустроили последнюю специальными экранами, чтобы те, кто не смог занять очередь могли сполна насладиться шоу.

Какие идеи для костюмов только не придумывали фанаты. На главной сцене Comic Con Ukraine можно было увидеть и Артаса из популярной серии Warcraft, и клоуна Пеннивайза из рассказа Стивена Кинга Оно, огромных роботов из трансформеров, персонажей из Shingeki no Kyojin и многих других. Лучшие же костюмы приберегли на второй день фестиваля, где началось гранпри по косплею. Участники соревновались за приз в 20 тыс. грн. Передать словами те эмоции, которые испытывали посетители и участники фестиваля во время косплей шоу просто невозможно. Лучше просто посмотрите фото, которые Факты ICTV привезли оттуда.



























































































Comic Con Ukraine 2018: это не конвенция, а праздник / 46 фотографий

Без внимания не осталась и музыкальная сцена. Те, кто хотел сбежать от постоянной суеты, мог отдохнуть на специально оборудованных местах на газоне, или просто “упасть” туда. Поэтому и людей там всегда было достаточно много. Мне не так часто приходилось там бывать, но я застал момент, когда выступала украинская певица Nika Lenina. Ей удалось собрать огромную армию фанатов аниме, каверы на песни из которых певица и исполняла.

Пускали на территорию мероприятия и с четвероногими любимцами, хозяева которых также часто создавали для них костюмы, чтобы они больше соответствовали атмосфере конвенции.

Звездные гости

Как только закончилась первая часть косплей шоу, как на сцене началась первая Q&A сессия (вопросы и ответы) со звездными гостями Брайаном Декартом и Амелией Роуз Блэр, наиболее известными по участию в видеоигре Detroit: Become Human. В первый день вопросы, в основном, задавали ведущие Comic Con Ukraine. Брайан и Амелия не стеснялись и отвечали даже на самые странные вопросы и рассказали об интересных историях, которые происходили во время съемок.

Брайана даже попросили повторить трюк с монеткой, который он делал в видеоигре, однако он немного разочаровал гостей.

– На самом деле, не было никакой монетки, когда мы снимали эту сцену. Ее добавили уже во время обработки материала. Однако для вас я попробую выполнить этот трюк вживую, – сказал со сцены Декарт.

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Все время фанаты видеоигры пытались вручить звездным гостям свои художественные работы с изображениями героев Detroit: Become Human. Брайан даже примерил на себя венок и унес домой украинский флаг с пожеланиями фанатов.

– Армия Коннора в Украине просто гигантская! Спасибо всем за прекрасную Q&A сессию! Так много энергии, так много веселья, – написал у себя в Instagram звездный гость после первого дня Comic Con Ukraine.

На второй день было еще веселее и фанаты буквально забросали актеров подарками, а в конце второй сессии сотни людей выкрикивали актерам We are alive (Мы живы), от чего у Амелии пробегали мурашки по коже, как она призналась позже. Гостям понравились не только украинские фанаты, но и сама конвенция. Брайан признался, что в жизни не видел ничего подобного.

– Я не могу передать, насколько это было невероятно. Эта конвенция была не только в здании, но и на улице, я никогда не видел ничего подобного. Это не было похоже на обычные конвенции, на которых я бывал. Это больше похоже на праздник – повсюду музыка, люди смеются, танцуют… Невероятно, – рассказал Декарт во время своего стрима по окончании Comic Con Ukraine.

Еще одним известным звездным гостем на главной сцене конвенции стал Джон Рис-Дэвис, известный по роли Гимли в трилогии фильмов Властелин колец. Его Q&A сессии были более философскими. Он не просто отвечал на вопросы, а старался всегда рассказать интересную историю из своей жизни, часто воплощал в жизнь образ Гимли и просто рассказывал о своих впечатлениях от Украины.

Очень ему понравились наши музеи, и он призвал всех побывать в них. Однако больше всего меня поразил его рассказ о впечатлениях от нашей страны.

– Недавно я открыл для себя еще одну прекрасную страну – Украину… У вас есть много проблем, которые еще предстоит решить, но вместе с тем и невероятный потенциал. Я увидел отчаяние в глазах пожилых украинцев, однако сейчас я вижу надежду в глазах молодого поколения. Ваше время еще наступит. И когда он наступит, вы будете большой силой в мире, – сказал Рис-Дэвис во время второго дня фестиваля.

Речи актера были не просто для фанатов его ролей, но и для всех, кто хотел найти вдохновение. Одна большая проблема с выступлениями звездных гостей была в переводчике в первый день, однако большинству людей он не понадобился, так как аплодисменты раздавались сразу после ответа на английском языке.

Общее впечатление

Comic Con Ukraine – это невероятный успех для гик-культуры в Украине. Конвенту очень хорошо удалось передать праздничное настроение не только посетителям мероприятия, но и звездным гостям. И каждый мог найти здесь развлечение для себя. Кто-то фотографировался с косплеерами, кому-то больше понравилось собрание большого количества магазинов в одном месте, а кто-то с нетерпением ждал встречи со звездными гостями, поэтому занимал первые места под сценой.

Даже автограф-сессии и фотосессии с Джоном Рис-Дэвисом, Брайаном Декартом и Амелией Роуз Блэр собрали очень большое количество людей, что мне казалось практически нереальным, поскольку в канун Comic Con Ukraine я частенько читал в соцсетях жалобы на цены на эти мероприятия.

Не обошлось и без небольших проблем. В первый день переводчик то ли из-за нервов, то ли из-за других проблем не очень хорошо справлялась со своей задачей, а потому иногда неправильно передавала суть разговора. А на музыкальной сцене происходили задержки, из-за чего атмосфера праздника немного угасала.

Однако это не помешало провести невероятную конвенцию, которой еще не видели в Украине. Если предстоит нечто подобное и в следующем году, то все, кто каким-то образом пропустил нынешнюю конвенцию, обязательно должны посетить ее в 2019 году. Даже если вы не большой фанат гик-культуры, а просто любите хорошо и весело провести время, то Comic Con Ukraine прекрасно вам подойдет.

К слову, в Мюнхене с 22 сентября по 7 октября на лугу Терезы пройдет Октоберфест 2018.

Владислав Бомбела