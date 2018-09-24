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Факты ICTV переходят на новый домен fakty.com.ua

Новостной сайт Факты ICTV переходит с поддомена fakty.ictv.ua на новый домен fakty.com.ua.

Мы растем: открываем новые рубрики и спецпроекты, монтируем больше видео, даем больше полезных мнений и генерируем оригинальный контент.

С собственным доменом (адресом сайта) Факты ICTV станут еще более доступными и удобными для читателя.

Переход на домен никак не повлияет на айдентику сайта и оперативное освещение событий.

Читайте: Факты ICTV и Оксана Гутцайт запускают голосование ТОП-100 блогеров Сайт Факты ICTV номинирован на Телетриумф Факты ICTV запустили моментальные статьи в Facebook

До этого момента сайт Факты ICTV, с посещаемостью более 3.5 миллионов уникальных посетителей в месяц, являлся поддоменом официального сайта телеканала ICTV.

Сайт Факты — весомая часть интернет-составляющей, со множеством часов качественного легального онлайн-видео, оперативных новостей и уникального контента.

В этом году ресурс запустил раздел Инфографика, где редакция добавляет авторские инфографические материалы.

В четвертый раз проводит голосование нашумевшего рейтинга Топ-100 блогеров Украины, запустил более двух десятков спецпроектов и  авторские интервью с политиками и известными личностями.

Только за последний год видео Фактов в интернете посмотрели больше 50 миллионов раз.

Напомним, сайт Факты ICTV водит в ТОП-10 украинских интернет-СМИ по итогам 2017-2018 гг.

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