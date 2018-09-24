Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 24 по 30 сентября 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Для вас особенно удачным будет конец недели. Вам улыбнется удачи в каком-то деле или же вы выиграете в лотерею.

Не избегайте общения с друзьями и коллегами, ведь вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж.

В общении с любимым человеком будьте мягче, учитывайте его мнение, иначе ваши отношения неминуемо испортятся.

Не допускайте вмешательства в ваши отношения чужих людей и родственников. Лишнее обсуждение вашей жизни может лишь углубить конфликты и обострить их.

Будьте внимательны на дороге и не садитесь за руль, если очень перенервничали.

Конец недели посвятите отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Вы не только психологически нуждаетесь в отдыхе, но и физически тоже.

Гороскоп для Тельцов

Конец сентября для вас это очень романтичный период, который нужно использовать по максимуму. Проводите больше времени с семьей или любимым человеком. При этом откажитесь от слишком активного отдыха, а отдайте предпочтение спокойным разговорам и вечерам, где вы будете много говорить наедине. В финансовых делах вас тоже ожидает успех. Не исключено, что вас ожидает повышение на работе, но для этого нужно будет проявить инициативность и настойчивость в начале недели. Вторая половина недели благоприятна для дальних путешествий и перелетов. Но будьте осторожны с планированием и приезжайте к отправке поезда или самолета заранее.

Гороскоп для Близнецов

Ваша личная жизнь существенно оживится. Вы и сами по себе будете более эмоциональными и романтичными на этой неделе.

Поэтому не бойтесь делать первый шаг или приглашать на свидание того, кто вам нравится.

У вас возникнет большой соблазн вернуть бывшего партнера или друга. Попробуйте максимально критично оценить эту ситуация, прежде чем принимать поспешные решения.

Ведь неправильный выбор может привести к очень негативным последствиям в будущем.

Эта неделя также благоприятна для любых финансовых операций. Особенно это удачное время для оформления страховки или документов на право собственности.

Если вы давно планировать оформить кредит, то лучше всего это делать в пятницу. Но будьте осторожны с теми, кто одалживает деньги у вас.

Не исключено, что таким займом вы можете испортить отношения с близким вам человеком.

Гороскоп для Раков

Неделю будет очень спокойной на работе. Вы не будете сталкиваться со спорами и конфликтами.

Уделите больше внимания общению с коллегами и налаживанию общения с руководством. Это может положительно сказаться на вашем имидже.

А вот в личной жизни все будет не так гладко. Вам придется искать общий язык, иногда это будет достаточно сложно.

Так что старайтесь не обострять уже существующие конфликты и решать их максимально спокойно.

Если есть возможность выехать вместе за город – обязательно ею воспользуйтесь.

Конец недели очень благоприятен для хобби, чтения или изучения чего-то нового.

Также в субботу можно смело идти на шопинг или же пробовать эксперементировать с внешним видом.

Гороскоп для Львов

Начало недели благоприятное для крупных покупок – автомобиля, недвижимости или же бытовой техники.

Поэтому это выгодное время для любых инвестиций. В будущем вы обязательно получите от них существенную прибыль. А вот от кредитов или займов – лучше отказаться.

При том, не одалживайте деньги сами и не одалживайте кому-то, так как есть большая вероятность того, что вы эти деньги потеряете.

Будьте внимательны во время работы на даче или при уборке дома.

Есть большая вероятность получить бытовую травму, поэтому не делайте самостоятельно то, что вам не под силу или требует больших усилий.

Конец недели благоприятен для туристических поездок. Выберите новое место и смело отправляйтесь в путешествие!

Гороскоп для Дев

Эта неделя для вас будет особенно значительной. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда.

Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому. Если же вы только подумываете о переменах, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг.

Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

Семейным парам, особенно молодым, необходимо пересмотреть свои отношения, чтобы обновить чувства. Выходные проведите наедине и избегайте людных мест и шумных компаний.

Вам как никогда нужно сосредоточиться только на ваших чувствах и вашем будущем.

Будьте осторожны с финансами. Вам захочется приобрести что-то дорогое и габаритное, но сначала хорошо взвесьте все “за” и “против”, потому что можете только выбросить деньги на ветер.

Не стоит брать кредиты или просто одалживать деньги в конце недели, потому что это может негативно сказаться на вашем финансовом положении в ближайшее время.

Гороскоп для Весов

На этой неделе вам придется взять на себя обязанности, с которыми вы раньше не имели дела. Это может касаться работы, либо же быта или других семейных дел.

Но все дела будут вам под силу, так как вся неделя – очень благоприятна для любых начинаний.

Будьте максимально внимательны к своим словам и обещаниям на этой неделе.

Неоправданные ожидания относительно вас могут подорвать доверие к вам в коллективе или семье.

Поэтому если вы не можете с чем-то справиться – смело просите о помощи. Возможно, придется пожертвовать своим выходным ради работы.

На выходных благоприятное время для того, чтобы провести эти дни с близкими или друзьями. Особенно будьте внимательны к своей второй половинке.

Из-за вашей занятости он или она могут чувствовать собственную ненужность, что повлечет лишь очередной скандал. Добавьте немного романтики – устройте ужин при свечах или просто устройте долгую прогулку вдвоем.

Даже этого будет вполне достаточно, чтобы напомнить о ваших сильных чувствах.

Гороскоп для Скорпионов

В ближайшие дни вам необходимо быть очень внимательным к собственному окружению и фильтровать все, что вам говорят – надвигается настоящее цунами слухов и разнообразных домыслов.

Если будете верить на слово всем – можете оказаться в центре неприятной интриги, где вас будут использовать.

Таким образом, вы можете испортить отношения с человеком, который вам очень дорог.

Выходные лучше всего провести в компании с друзьями или близкими. Из-за вашей чрезмерной занятости на работе, ваши личные отношения начинают страдать.

Потому исправляйте эту ситуацию и смело отправляйтесь вместе на отдых за город, или в соседний ресторан.

На работе старайтесь контролировать свои эмоции и не принимать поспешных решений. Не исключено, что вам придется принимать сложные решения относительно кадровых изменений.

Поэтому взвешивайте все аргументы перед тем, как принимать решение. Ведь это будет иметь последствия для всего коллектива.

Гороскоп для Стрельцов

На этой неделе будьте очень осторожны с финансами, особенно со счетами и банковскими картами. Есть большой риск наткнуться на афериста, или потерять карточку на улице.

Также не стоит делать крупные покупки, есть риск приобрести некачественный товар, который не прослужит вам долго.

В личной жизни будет не очень приятный период – ваша вторая половинка может вас разочаровать или сделать необдуманный поступок, который затронет вас обоих.

Если вы действительно дорожите этими отношениями – не паникуйте и не устраивайте скандалы.

Спокойный и взвешенный разговор сможет вас спасти, а вот ссоры лишь сделают ситуацию более критичной.

Выходные проведите в компании новых знакомых. Это позволит вам завести крепкие дружеские отношения, которые впоследствии очень пригодятся в трудной ситуации.

Гороскоп для Козерогов

Эта неделя очень благоприятна для любых юридических вопросов, а также для оформления любых документов.

Поэтому если вы собирались подавать документы на паспорт или на визу – делайте это в начале недели и все сложится наилучшим образом.

Также на этой неделе стоит поехать в путешествие. Это может быть деловая поездка или просто ради отдыха на выходных.

Именно во второй половине недели вам действительно удастся отдохнуть от всех проблем и принять важные для себя решения.

Уделите много внимания своему здоровью и профилактике хронических заболеваний.

Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе.

Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших расходов.

Гороскоп для Водолеев

На работе на этой неделе вам нужно быть максимально внимательным и инициативным. Ваши креативные идеи обязательно заметит начальство и это поможет вам в повышении.

К тому же, не стесняйтесь просить о помощи. Если у вас на работе возникают трудности – обращайтесь к коллегам, или к друзьям, которые в этом разбираются.

Это поможет существенно повысить вашу производительность.

В личной жизни вас ожидают приятные новости. Не исключено, что именно на этой неделе вас ожидает романтическая поездка или же свидание.

Поэтому не спешите отказываться от таких предложений, потому что они могут привести к построению крепких отношений в будущем.

На выходных устройте себе отдых в семейной обстановке, или в кругу близких друзей. Уделите достаточно времени своим близким – проведите совместный вечер с родителями или второй половинкой.

Эта неделя – лучшее время для решения конфликтов и планирования будущих совместных шагов. В том числе, и планирование дорогих покупок.

Гороскоп для Рыб

Эта неделя для вас будет наполнена позитивными событиями.

Возможны новые знакомства, в том числе виртуальные, которые перерастут в серьезную дружбу или романтические отношения.

Тем не менее, не стоит при этом забывать о выполнении своих должностных обязанностей. В противном случае придется искать новую работу.

В общении с окружающими не будьте слишком прямолинейны и упрямы, так как вы не владеете в полной мере достоверной информацией.

Женщинам на этой неделе рекомендуется быть осторожнее во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии.

Откажитесь от любых финансовых операций, не исключены крупные потери или обман недобросовестных коллег.