Умер поэт Богдан Рубчак

Богдан Рубчак умер на 84-м году жизни в США.

Богдан Рубчак умер в воскресенье в возрасте 83 лет. Украинский поэт жил в США.

Об этом сообщил писатель Василий Махно со ссылкой на жену покойного.

– Отошел один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит, богемник, просто мой старший друг, – написал он в Facebook.

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По словам Махно, поэт умер в больнице в Нью-Джерси.

Рубчак – автор 6 поэтических сборников, а также многочисленных статей и эссе (Каменный сад, Лучистая измена, Девушка без страны, Личная Клио и др.). В 60-х годах начал карьеру университетского преподавателя, а также переехал в Нью-Йорк, где впоследствии возглавил украинскую редакцию Радио Свобода.

В 1974 году стал профессором славистики и украинистики в Иллинойском университете.

Он был одним из создателей Нью-Йоркской группы – неформального объединения украинских эмиграционных поэтов-модернистов, которое возникло в 1950-х годах в Нью-Йорке.

Напомним, в июне этого года умер украинский писатель Иван Драч.