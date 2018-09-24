Что Рис-Дэвис думает об Украине и как проходили съемки Detroit

На Comic Con Ukraine приехала звезда Властелина колец Джон Рис-Дэвис и актеры из видеоигры Detroit: Become Human. Факты ICTV побывали на Q&A сессиях с актерами и готовы рассказать вам о самом интересном.

Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр

Каким был процесс погружения актеров в мир видеоигры Detroit: Become Human?

– Когда мы приходили, до съемок, разработчики приводили нас в огромную комнату, где был нарисован концепт-арт к видеоигре. Мы видели рисунки и понимали, как выглядит Хэнк, как выглядит клуб Рай. И когда мы снимали сцены, мне приходилось включать воображение… В начале съемок я представлял себе сцену с помощью концепт-арта.

Каким было ваше первое прохождение игры? Удивило ли оно вас?

– Я знал, что хочу увидеть все возможные варианты в видеоигре. Я не знал, какова сюжетная линия у Маркуса и Кары. Поэтому наше первое прохождение называлось Синий Коннор, мы ничего не знали тогда. И многое меня удивило. А потом мы прошли игру в режиме Красный Коннор, который был машиной без эмоций. А теперь мы собираемся пройти игру на 100%, увидеть все, что в ней есть, – рассказал Декарт.

Какой была ваша любимая сцена в Detroit: Become Human?

– Мне понравился второй монолог, если вы стреляете в Трейси. Он коснулся моего сердца. Как только я прочитала этот монолог, я поняла, как играть эту сцену, что это такое, потерять того, кого ты любишь, – рассказала Амелия.

Какой была самая сложная сцена для съемки в Detroit: Become Human?

– Есть сцена в которой Коннор вместе с Хэнком пытаются разобраться, какой из Конноров настоящий. Для меня это было достаточно сложно, поскольку я играл обоих Конноров… Довольно сложно было блокировать во время драки, поскольку мне нужно было запомнить, что делал другой Коннор.

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Армия ваших фанатов растет каждый день. Как вы общаетесь со своими фанатами? Есть ли у вас время смотреть все арты фанов и читать все шутки?

– Мы стараемся посмотреть все, особенно арт наших фанатов. Ведь персонажи (Трейси и Коннор) существовали до того, как нас взяли на роль. Когда я вижу картины фанатов, я вижу их интерпретацию моего персонажа, это делает меня очень счастливым. Во многих видеоиграх есть начало, середина и конец и персонаж всегда остается таким, каким его придумали. Но каждый из вас играл за совершенно другого Коннора. И это можно увидеть в творчестве фанатов.

Какими были ваши пробы на роль в Detroit: Become Human?

– Если вы видели техническое демо, которое называется Кара, то это и были мои пробы. Я проходил пробы по где-то за 2,5 года до того, как меня взяли на роль. И после каждых проб ты пытаешься забыть о них, поскольку, где-то тебя берут, где-то нет. Но Detroit засел в моей голове. Что же произошло с этими пробами? Они мне очень понравились. И через 2,5 года они снова пригласили меня на прослушивание, ведь такие видеоигры очень долго создаются.

Во второй раз я играл сцену с Хэнком возле моста. И они очень тщательно подошли к ним, ведь на компьютере разработчики могут немного менять детали. И это очень отличается от театра, когда ты просто выходишь на сцену и будь что будет. И прослушивание проходило 5-6 раз, и каждый раз с небольшой изменением. И однажды у нас была сцена с Трейси и режиссер Дэвид Кейдж сказал мне: У нас проблема. Из-за расписания, у нас сегодня нет Трейси. И тогда я порекомендовал Амелию, поскольку она помогала мне репетировать. И тогда я предложил, чтобы она прошла пробы и так она попала в проект.

Джон Рис-Дэвис

Первый вопрос будет об Украине. Что вы думаете о Киеве, и что вы думаете о нашей еде?

– Я здесь уже 4 дня и за это время я набрал 15 килограммов. Ваша пища замечательная. А что я могу сказать о ваших людях? Все ваши мужчины красивые и сильные. А женщины так прекрасны, что захватывает дух. А все ваши дети где-то выше среднего.

Я слышал, что пока вы были в Украине, вы также посетили Музей Национальной истории Украины. Каковы ваши впечатления?

– Я побывал в двух музеях в Украине. У вас удивительная и богатая история. Я недавно написал сценарий для фильма, действие которого будет происходить в ледниковый период. Он будет рассказывать о наших с вами предках. Если мы углубимся в историю, то сможем увидеть, что у нас есть общие корни. И я бы хотел показать, насколько важными они были, и насколько важны сегодня. Не нужно думать о них, как о тупых пещерных людях. Их мозг был на 10% больше, чем ваш. Они, скорее всего, были бы умнее, чем все здесь присутствующие.

Но чему мы у них учимся? Мы можем научиться не смыслу жизни, а ее цели. Цель жизни, которую они знали – быть лучше, чем их родители и подготовить детей быть лучше. Ничто другое не имеет значения. Мы все дети молодых женщин, средняя продолжительность жизни которых была не более 21 года… И они делали все возможное, чтобы их ребенок выжил. Помните о них в своих молитвах, поскольку если бы не они, вас бы не было в живых. Ваши музеи прекрасные, они меня многому научили о наших предках. И я хочу, чтобы вы пошли в эти музеи, поскольку ваше наследство в Украине уникальное.

Вы снимались в фильме Индиана Джонс, который также определенным образом связан с археологией. Что было раньше, ваше увлечение археологией, или персонаж?

– Мне нравится история. Вы не можете понять, что происходит сейчас, без понимания истории своего народа. Я считаю, что все, даже математику, лучше преподавать через историю. Мы все хотим узнать, откуда мы пришли. Куда мы идем сейчас? Кто мы?

Можете ли вы дать несколько советов для начинающих актеров?

– Актерство – это прекрасная профессия для тех, кто не может найти нормальную работу. Однако каждый должен поработать в киноиндустрии хотя бы 6 месяцев. Потому, что в киноиндустрии нас не интересуют ваши оправдания. Мы не хотим знать, почему вы хотите сделать то, о чем вас просят. Мы знаем, что есть проблемы, но нам нужно решение. Поэтому, если режиссер говорит вам: Я снимаю сцену там, вечером и я хочу, что на фоне были две зебры. Не говорите: Сэр, мы посреди Карибов, на 10 тыс. километров нет ни одной зебры. Во время обеда пойдите и одолжите двух ослов и покрасьте их в цвет зебры.

К чему я это все говорю? Мы оправдываемся перед собой, мы видим проблемы там, где должны просто искать ответы. И если вы сможете научиться чему-то там, и приспособить это к своей жизни, вы будете успешными. Есть много вещей, которым можно научиться у опытных актеров. Одна из них: вы должны научиться усердно работать на тех, кто вас нанимает. Спрашивайте себя каждый день, заплатил бы я себе все те деньги, которые я заработал сегодня? Если часто ваш ответ нет, то начинайте волноваться. Вы должны быть готовы работать, чтобы достичь успеха и вкладывать всю душу в любое дело.

Всегда помните, что слава довольно извращенная. Все хотят, чтобы их прославляли и поздравляли с тем, что они сделали. Но это то, что говорят люди. Не путайте фразу: О, вы были великолепны, с фразой: Вы прекрасны. Когда человек говорит, что вы прекрасны, они имеют в виду: ты мне нравишься и я надеюсь, что я нравлюсь тебе. Если вы запомните это, когда все станете знаменитыми, вы будете держать ноги на земле и станете прекрасными людьми.

Многие вещи, которые снимаются с технологией Motion Capture, может изменяться при обработке на компьютере. Как вы считаете, насколько это хорошо?

– Конечно старые люди, как я, мы любим старые технологии. Поскольку можно контролировать то изображение. Теперь же вы не можете доверять одной вещи, которую вы видите. Вы можете увидеть, как говорю на безупречном украинском или вулканском языке и я могу говорить что угодно. Например, прославлять страну или футбольную команду. И скоро вы увидите это у себя дома. Вы увидите вашу жену, которая кричит с экрана телевизора, что не любит вас и не хотела выходить за вас замуж. И семя сомнения будет посажено в ваше сердце. Остерегайтесь этого.

К слову, Факты ICTV побывали на Comic Con Ukraine и написали для вас об этом невероятном празднике и его звездных гостях.