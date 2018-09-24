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Вирус по удаленке: в Windows нашли новую уязвимость

Из-за уязвимости в системе Windows хакеры могут удаленно устанавливать на компьютеры вредоносные программы.

Эксперты выявили в компьютерах на Windows уязвимость, которая позволяет злоумышленникам устанавливать на устройства вирусы.

Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Zero Day Initiative.

Брешь обнаружили в работе базы данных JET Database Engine в Windows 7, однако, по информации аналитиков, под угрозой могут быть все операционные системы Windows.

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По данным экспертов, уязвимость позволяет удаленно запускать код на компьютере и устанавливать вредоносные программы. Это становится возможным после того, как пользователь открывает специально созданный хакерами файл с данными в формате JET.

Напомним, пользователей мессенджера WhatsApp атаковал вирус Momo.

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