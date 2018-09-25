Apple купила приложение Shazam

Компания Apple купила приложение для распознавания музыки Shazam.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
– Apple сегодня объявила о завершении приобретения Shazam, одного из самых популярных и высоко оцененных музыкальных приложений в мире, используемого сотнями миллионов людей во всем мире, – говорится в сообщении.
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Вскоре приложение станет свободным от рекламы и станет больше бесплатного контента для всех пользователей.
Shazam загрузили уже более 1 млрд раз по всему миру, а ежедневно оно находит порядка 20 млн песен.
Напомним, в августе Apple удалила 25 тысяч нелегальных приложений с азартными играми из App Store из-за обвинений китайских СМИ.
Фото: dreamstime.
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