PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Apple купила приложение Shazam/

Apple купила приложение Shazam

Компания Apple купила приложение для распознавания музыки Shazam.

shazam

Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Apple сегодня объявила о завершении приобретения Shazam, одного из самых популярных и высоко оцененных музыкальных приложений в мире, используемого сотнями миллионов людей во всем мире, – говорится в сообщении.

Читайте: Датчик пульса и шумоподавление: Apple выпустит новые наушники

Вскоре приложение станет свободным от рекламы и станет больше бесплатного контента для всех пользователей.

Shazam загрузили уже более 1 млрд раз по всему миру, а ежедневно оно находит порядка 20 млн песен.

Напомним, в августе Apple удалила 25 тысяч нелегальных приложений с азартными играми из App Store из-за обвинений китайских СМИ.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка