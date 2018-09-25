Бэтмен VS Супермен? Что надо знать о комиксах и кто первый таинственный супергерой

25 сентября США традиционно празднуют Национальный день комиксов. Факты ICTV рассказали, чем они полезны, кто был первым супергероем и другие интересные особенности комиксов.

Спайдермен, Бэтмен, Халк, Чудо-женщина и Супермен – это персонажи, которые родились не в кинематографе, а сошли с журнальных страниц.

Кроме этого, многие из них стали так называемыми национальными героями в Штатах. Америка не стала страной, которая изобрела комиксы, но именно она сделала их популярными на весь мир, создав собственные Вселенные.

Начало истории

Комикс (от англ. Comic book — смешная книга) — смешные рисунки и другие изображения, картинки в смысловой последовательности. Главная черта комиксов — единство повествовательного текста и визуального действия.

История комиксов началась очень давно, первым автором и отцом американского комикса считается Ричард Фелтон Аутколт. Он был создателем черно-белой однолинейной карикатуры Вниз по алее Хоган, напечатанной в 1895 году в американской газете Мир.

Главным героем этого шаржа был застенчивый лысый парень в рубашке. Чуть позже издательство начало экспериментировать с новыми цветами печати. И так у героя карикатуры Аутколта появилась желтая рубашка с написанным на ней текстом. Читатели прозвали лысого персонажа Желтым парнем (Yellow Kid).

Вниз по алее Хоган считается первым комиксом, но он не имел большого успеха.

После этого смешные истории в картинках начинают развиваться, появляются новые авторы, супергерои и истории, а вскоре — целые Вселенные комиксов.

Настоящий бум на комиксы начинается в 1920-х годах. Иллюстрированные сюжеты становятся неотъемлемой частью культуры, появляются новые жанры: фантастика, ужастики, приключения супер-героев, детективы.

В 50-х годах на страницах газет и журналов появились Микки Маус и Дональд Дак, и этот период считают Золотым веком комикса.

За этот период было создано около 400 супер-героев и персонажей, появились Бэтмен, Супермен и Капитан Америка. Далее были Серебряный и Бронзовый век, а в 80-х годах начался Современный, длящийся до сих пор.

История комиксов на этом не заканчивается, она и сейчас все еще создается. Пишутся новые истории, рисуются новые герои. Комиксы развиваются уже не только в Америке, но и по всему миру. Каждый может стать причастным к истории комиксов, просто купив один из них. Сочетание захватывающего повествования и интересной графики никого не оставят равнодушным!

Комиксы полезные

Многие родители считают комиксы весьма вредными для развития своих детей. Но американские ученые доказали обратное. Они уверены, что читая журнал и разглядывая картинки о супергероях, у детей быстрее развиваются навыки к чтению и улучшается память.

Первый супергерой

Многие считают первым супергероем Супермена, но это мнение от части ошибочно. В 1930-х годах стали популярными пульп-журналы. В то время и родился персонаж, известный как Тень (англ. The Shadow) — таинственный супергерой, который боролся с преступностью.

Это человек, который мог прятаться в тенях, отвлекать внимание исчезновениями и принимать облик других людей. Издавался журнал с 1931 по 1949 год, за несколько лет до Супермена, Бэтмена и прочих.

А вот первым классическим супергероем (именно супергероем, а не Богом или Полубогом вроде Геракла) по праву можно считать Супермена. Помимо своих способностей, он обладает рядом супергеройских признаков: скрывает свою личность, ведет двойную жизнь, имеет яркий классический костюм.

Самые дорогие комиксы

Сегодня комиксы читают и коллекционируют, по ним снимают фильмы и видеоигры, а некоторые особо редкие экземпляры комиксов продаются за очень большие деньги.

Action Comics No.1

В 1992 году большой поклонник комиксов и дальновидный коллекционер актер Николас Кейдж приобрел Action Comics No.1 за $82,5 тысячи, хотя в 1938 этот номер стоил 10 центов.

Раритетное издание он приобрел у исполнительного директора Comic Connects Стивена Фишера. В 2000 году квартиру знаменитости ограбили. Среди украденных вещей был и этот самый журнал.

А 2012 году анонимный продавец запросил $2,89 млн за тот самый первый выпуск. Известно, что в мире существует девять экземпляров Action Comics No.1 (один был найден замурованным в стену полуразрушенного дома в Миннесоте), восемь из них принадлежат частным коллекционерам, которые не планируют продавать полиграфические сокровища в ближайшем будущем.

Николас Кейдж первым откликнулся на сенсационную новость и вот уже год пытается доказать, что на продажу выставлен именно тот экземпляр, который был похищен у него.

Что же в старом журнале такого особенного?

Прежде всего, именно этот номер популярной американской серии изменил внешний вид комиксов.

Во-вторых, это первое самостоятельное появление Супермена на публике и рассказ о его приключениях в отдельно взятом издании за авторством Джерома Сигела и Джо Шустера.

Кстати, настоящее имя актора Николас Ким Коппола, а фамилию для псевдонима актер взял от героя комиксов Люка Кейджа.

Detective Comics 27 (1939)

Вторым самым дорогостоящим комиксом стал Detective Comics 27 (1939), стоимостью $2,57 млн. В свое время его стоимость также составляла всего 10 центов. Это первая книга, в которой упомянут Бэтмен, а местом действия выбран Готан-Сити.

Superman 1 за $715 тыс.

Со времен Action Comics No.1 главный герой претерпел несколько изменений и трансформаций. “Перевыпуск” первой серии прошел блестяще: Супермен обзавелся приемной семьей, дополнительными суперспособностями и обрел множество суперврагов.

Это начало истории о “человеке из стали” в более привычном для нас понимании, положившее начало знаменитому кинообразу. Что добавило еще большей ценности раритетному изданию во время открытых продаж в 2011 году.

Читайте: Капитан Marvel: в сети показали долгожданный трейлер

Бэтмен или Супермен

Сколько существуют эти герои комикс-историй, столько и продолжается спор о том, кто победит в их поединке. Не одно десятилетие фанаты приводят свои веские аргументы, но расходятся каждый при своем мнении.

Это еще один интересный ход авторов комиксов, который тянется нитью по долгой истории комиксов.

“Кто побеждает в битве? Ответ всегда один и тот же. Никто.”

Batman №36

Напомним, на выходных в Киеве прошла первая конвенция Comic Con Ukraine, которая создана для фанатов комиксов, видеоигр, косплея и других проявлений гик-культуры.