Где украинцы отдыхали летом – самые популярные направления

Этим летом за границей отдохнули 1,48 млн украинцев. Это на 20-25% больше по сравнению с 2016-2017 годами.

Такие результаты исследования представил на пресс-конференции Центр развития туризма совместно с онлайн-сервисом по поиску туров TripSee.сom.

– Мы проанализировали, что количество чартерных рейсов в сравнении с предыдущими годами увеличилось на 20-30% в зависимости от направления. Если в Турции мы видим небольшой рост, то по европейским направлениям – где-то на треть, поскольку открылись новые чартерные рейсы в Италию, Грецию и так далее, – отметил директор Центра развития туризма в Украине Владимир Царук.

При этом директор туристического онлайн-сервиса TripSee Юлия Челикпазу в комментарии УНИАН отметила, что наибольшее количество украинцев отдыхали в Турции – 853 тыс. человек, Египте – 527 тыс., Черногории – 37,7 тыс., Испании – 21,7 тыс. и Греции – 21,4 тысяч.

– Мы прогнозируем, что в этом году Турция сможет догнать Египет, где впервые в течение года побывает более 1 млн украинских туристов, – сказала Челикпазу.

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Она также отметила, что именно увеличение количества украинских туристов, которые решили летом отдохнуть за границей, привело к массовым задержкам рейсов.

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