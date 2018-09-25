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Гороскоп на сегодня, 25 сентября

Гороскоп на сегодня рекомендует в ближайшие пару дней быть аккуратнее с острыми предметами быта, с огнем.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Если делается ремонт, то, возможно, стоит сделать перерыв на пару дней.

А если работа связана с различными рисками для физического тела, то не стоит пренебрегать всеми пунктами техники безопасности.

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Возможны резкие высказывания и реакции на окружающих, не стоит в это время принимать решительных мер.

Лучше заниматься обыденными делами, и в течение дня находить возможности для умиротворения, самоуспокоения, радости и удовольствия.

Напомним, Факты ICTV также публиковали эксклюзивный гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

 

 

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