Когда День учителя 2018 в Украине

Ежегодно День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 7 октября.

День учителя принято отмечать в каждой школе Украины.

И в этом году праздник приходится на 7 октября – первое воскресенье октября. Но, как правило, в школах приветствуют учителей в понедельник.

В профессиональный праздник работников образования Украины дети дарят преподавателям цветы, устраивают концерты и всячески выражают благодарность за их труд.

Кстати, по решению ЮНЕСКО Всемирный день учителя всегда отмечают 5 октября.

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Напомним, Факты ICTV собрали топ-10 оригинальных букетов учителю на День знаний.