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Новые iPhone XS и XS Max: что с ними не так

Пользователи новых смартфонов Apple iPhone XS и XS Max массово жалуются на проблемы с гаджетами.

Apple iPhone XS

Пользователи новых смартфонов iPhone XS и XS Max массово жалуются на проблемы с сигналом сотовой связи и плохой Wi-Fi, сообщает The Verge.

По информации пользователей, причины неполадок кроются не в конкретных операторах или моделях роутера.

Новые смартфоны Apple оснащены ускоренными модулями LTE и Wi-Fi, которые должны обеспечивать лучшую скорость.

Читайте: Сколько дней нужно работать, чтобы купить iPhone Xs

К слову, глава американской компании Apple Тим Кук объяснил высокие цены на новые iPhone.

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