Райское наслаждение или сладкий яд: как выбрать качественный шоколад

Черный, белый, молочный. Какой выбрать – оказывается, не только дело вкуса. Хороший шоколад не может стоить меньше 10 гривен.

Не слишком натуральную плитку сразу выдает срок годности.

Шоколадок, которые хранятся до четырех месяцев, в магазине – вообще нет. К примеру, некоторые могут продаваться целых полтора года.



Не потому ли некоторые производители идут на хитрость – вообще не указывают на обертке срок хранения.

По стандартам он должен содержать не менее 35% какао продуктов. В молочном – меньше, к нему еще добавляют сахар и молокопродукты. В белом же только сахар и какао масло. А вот насчет черного шоколада и плиток с наполнителями: госстандартов здесь вообще не существует.

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Еще один интересный момент. Есть такие, которые выглядят как обычная плитка шоколада. Но если присмотреться – написано – десерт черный. И едва ли не в каждой шоколадке – соевый лецитин.

Оказывается в настоящем шоколаде – должно быть только два ингредиента – это какао бобы и сахар, больше ничего. В молочном – какао бобы, какао масло, сахар и сухое молоко.

Производитель на этикетке не скрывает – в плитку или шоколадные конфеты добавляются трансжиры. Иногда до 40%.

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