Выгодный кредит: где лучше брать и как экономить на процентах

Как взять выгодный кредит – вопрос непростой для рядового украинца из-за большого количества различных финорганизаций, которые предоставляют такие услуги.

Чтобы выбрать оптимальный вариант кредитования, следует обратить внимание на ряд вещей, основными из которых являются: репутация организации, ее программы по займу, удобство получения денег и возможность экономии на процентах.

На примере лидера на рынке микрокредитов – компании Moneyveo – узнаем, как в Украине взять выгодный и надежный кредит.

Опыт кредитора и доверие к нему

О выгодности условий компании, выдающей займы, говорит количество клиентов и их повторное доверие. Так, услугами компании Moneyveo уже воспользовалось более 340 тыс. человек, которые взяли более 1 млн кредитов. Сумма займов, которую выдал людям кредитор, уже превысила 3,5 млрд грн.

Выгодность, надежность и ускоренная процедура получения денег подталкивают людей решать свои финансовые проблемы именно с помощью кредитов онлайн. Пример этому случай, когда клиент компании Moneyveo получил займ 161 раз.

Преимущества по программам и экономия на процентах

У надежных кредиторов программы по выдаче кредитов строятся так, чтобы человек мог легко решить свои трудности с деньгами, а не наоборот набрать больше долгов. Первый займ в компании Moneyveo для всех выдается под 0,01% в день (постоянное предложение). Стандартная процентная ставка у кредитора средняя по рынку.

Постоянные клиенты экономят на процентной ставке до 50% благодаря программе лояльности. Она начинает действовать сразу после того, как пользователь погасит свой первый кредит в сервисе.

Кроме первого займа под 0,01% и программы лояльности, клиенты Moneyveo постоянно получают скидки на процентную ставку. О них компания сообщает с помощью email-рассылок, в социальных сетях и на своем сайте.

Выгодный кредит: банки vs онлайн кредиты

Сервисы по выдаче онлайн кредитов имеют много преимуществ перед, например, банками. Это, прежде всего, скорость принятия решений, мобильность и лояльность к клиентам. Много ограничений, которые есть при выдаче займов в банках, не действуют в сервисах онлайн кредитов. Рассмотрим основные их преимущества перед банками на примере лидера на рынке микрокредитов – компании Moneyveo.

Минимум документов. Для того, чтобы получить кредит, нужно иметь под рукой только данные паспорта и ИНН.

Никаких скрытых комиссий и дополнительных платежей, в отличие от банков. В конце срока кредитования клиент платит только ту сумму, которую видит на своем электронном калькуляторе еще на этапе оформления заявки. Она указывается в договоре.

Лояльность сервиса. Банки выдвигают слишком высокие требования к заемщикам. Чтобы получить деньги в банке, нужно быть его клиентом, иметь депозит, ценное имущество, официальное трудоустройство и справку о доходах за полгода и тому подобное. Шансы уменьшаются, если человек имеет где-то открытый кредит или неидеальную кредитную историю.

К тому же банки устанавливают возрастные ограничения для заемщиков. Чаще всего они выдают кредиты гражданам в возрасте 21 (25) -67 лет. А в Moneyveo можно получить деньги в любом возрасте, начиная с 18 лет.

Скорость и удобство обслуживания. Банки – это бюрократические структуры. Чтобы получить кредит в банке, придется подстраиваться под рабочий график отделения, возможно, ездить туда несколько раз и еще и ждать в очередях. А в результате велика вероятность того, что заявка будет отклонена.

Moneyveo работает 24/7. Компания подстраивается под клиентов, а не они под нее. Сервис выдает кредиты на карту через интернет. Чтобы получить деньги, нужно зайти на сайт moneyveo.ua, зарегистрироваться и подать заявку.

Решение поступит через 1 минуту. Заемщик получает и читает электронный договор, ставит отметку о согласии с его условиями – и все, сервис мгновенно перечисляет ему деньги.

Анонимность. В отличие от банка, сотрудники Манивео, перед тем, как принять решение по заявке, не звонят клиенту, его родственникам, друзьям и работодателю, чтобы убедиться в его надежности и платежеспособности.

Компания разработала собственную, уникальную систему скоринга (проверки) пользователей и внедрила ее в своем сервисе. Система сама собирает, анализирует заявки и принимает по ним решения. Поэтому сотрудники компании не обрабатывают заявки вручную и не звонят клиентам и связанным с ними лицам.

Такой подход исключает человеческий фактор (ошибки) при принятии решения, а также повышает шансы клиента получить кредит.

При этом личные данные, которые пользователь оставляет в сервисе при оформлении заявки на кредит, надежно защищены. Безопасность любых операций с деньгами и интернет-соединения подтверждается международными сертификатами Comodo SSL и PCI DSS.

Выводы: 5 причин, почему стоит выбирать онлайн кредиты

На примере лидера на рынке микрокредитов – компании Moneyveo мы разобрались, какие преимущества получают люди, которые выбирают для решения своих финансовых трудностей онлайн займы.

Ускоренный процесс получения кредита (оформление заявки длится до 8 мин., ожидание решения – 1-2 мин.);

Высокая вероятность получить положительное решение по заявке;

Круглосуточная автоматическая обработка онлайн-заявок. Сервис доступен по всей Украине;

Отсутствие жестких требований к заемщикам (официальное трудоустройство, справка о доходах, ценное имущество, депозиты, залог, идеальная кредитная история);

Доступность кредитов для всех категорий населения (включая студентов, пенсионеров, безработных), с 18 до 98 лет.