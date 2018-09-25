Как выбрать powerbank: 4 главных критерия

Выбрать powerbank в современном мире несложно – следует определиться с его емкостью, размером и материалами, из которых выполнена портативная батарея.
Главные критерии по выбору powerbank – это емкость, сила выходного тока, сила входного тока и тип батареи.
Также стоит обратить внимание на дизайн корпуса банка и материалы, из которых выполнена портативная батарея.
Емкость
При выборе powerbank обратите внимание на то, чтобы емкость дополнительной батареи была минимум в 2,5 раза больше, чем емкость батареи вашего смартфона. Если, к примеру, на коробке аппарата значится 3000 мА/ч, то у powerbank должна быть емкость от 8000-10000 мА/ч. Такой батареи вам хватит на то, чтобы скоротать время в пути (2-3 полных зарядки).
Идеальным вариантом для ежедневного использования являются версии на 10000-20000 мА/ч (5-7 зарядок смартфона). При этом, powerbank может не использоваться в течение двух недель и не потерять заряд.
Существует и простой вариант на 2500-5000 мА/ч. Такого банка хватит лишь для одной полной зарядки.
Сила выходного тока
Именно этот критерий указывает на то, с какой скоростью зарядится ваш гаджет. Значения силы выходного тока указываются на powerbank.
Большинство смартфонов легко воспринимают ток в 1А, но планшетам, как правило, необходима большая мощность. Идеальным вариантом будет дополнительная батарея, которая выдает силу тока не менее 2А.
Другой важный момент, поддерживает ли ваш смартфон быструю зарядку. К примеру, некоторые аппараты из-за ограничений просто не смогут принять заряд от powerbank с силой выходного тока в 3А и выше.
Сила входного тока
Этот критерий – это скорость заряда самого powerbank. Эту информацию не всегда можно найти на корпусе батареи, но узнать ее можно в техдокументации к устройству. Как правило, входной ток варьируется от 1А до 2.4А. Рекомендуется покупать устройство с силой тока не менее 2А.
Тип батареи
В современные powerbank вставляются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы.
Главное, что нужно знать про банки с первым типом батареи – это то, что вес в этих устройствах напрямую зависит от используемого количества и качества элементов питания в батарее.
Недобросовестные производители часто значительно завышают объем аккумулятора и занижают вес powerbank. Не может портативная батарея на 5000 мА/ч весить 300 грамм!
Литий-полимерный аккумулятор — это усовершенствованная конструкция литий-ионного аккумулятора. Банки с таким типом батареи обычно тоньше, меньше зависят от температуры окружающей среды, но и, соответственно, дороже стоят.
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5 советов по выбору powerbank
- Powerbank известных брэндов (Samsung, Asus, Xiaomi, Huawei, TP-link), во-первых, более безопасные, во-вторых – заявленные производителем характеристики будут соответствовать товару.
- Пластиковый powerbank сам по себе легче и его тяжелее поцарапать, чем железный вариант. Это, конечно, дело вкуса.
- Второй USB-разъем в powerbank не только позволит заряжать сразу два гаджета, но и станет запасным в случае поломки первого.
- Индикатор заряда или дисплей покажет, сколько осталось энергии в портативной батарее.
- Комплекты к power bank отличаются: некоторых из них можно найти не только кабель, но и чехол.
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