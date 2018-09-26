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10 тыс. репостов! Резюме от руки сделало безработного звездой в Facebook

Сотрудница кафе в испанской Кордове Эуге Лопес (Euge López) опубликовала в Facebook рукописное резюме, которое оставил ей соискатель.

Упорного и целеустремленного безработного тут же захотели нанять сразу несколько компаний.

Как рассказала Лопес, недавно в кафе заглянул приятный молодой человек, который спросил, не нужны ли им сотрудники. На предложение оставить резюме он признался, что не имеет финансовой возможности распечатать документ, но принес бумагу и ручку, чтобы написать его от руки.

В кафе, где работала Лопес, не оказалось свободных вакансий для 21-летнего Карлоса Дуарте (Carlos Duarte). Девушка решила помочь новому знакомому, рассказав его историю в соцсетях. Она заметила, что соискатель был готов на все, чтобы найти работу. Свой пост она сопроводила снимком рукописного резюме.

Публикация набрала более 10 тысяч репостов. Комментаторы называли поступок Лопес благородным и поддержали ее. Позднее женщина опубликовала на своей странице пост, где рассказала, что история Дуарте заинтересовала многих работодателей.

– Я хочу, чтобы у него была достойная жизнь. Не умирай больше никогда от стыда за то, что не ешь. Ты сможешь купить кроссовки, о которых так мечтаешь. Но прежде всего будь счастлив, — написала она, обращаясь к нему.

Читайте: Назначение субсидий: безработных заставят декларировать доходы (ИНФОГРАФИКА)

К слову, ранее Факты ICTV писали, каким должно быть идеальное резюме, каких моментов лучше избегать и главные ошибки.

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