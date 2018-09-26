Авиакомпания продала билеты на несуществующие места

Индонезийский лоукостер Lion Air продал нескольким пассажирам билеты на несуществующие в самолете места.

Об этом сообщает The Sun.

Пассажирка Ставика Ика, летевшая на лайнере Lion Air из города Палембанг в Джакарту, опубликовала в сети фотографию своего посадочного талона на фоне рядов самолета.

На билете девушки было напечатано место 35F, однако, судя по снимку, последним рядом в салоне лайнера был 34-й.

Когда она попросила стюардессу объяснить ситуацию, та грубо ответила ей занять любое свободное место в 34-м ряду. В результате девушку согнал другой пассажир, и после этого у нее завязалась ссора с персоналом самолета.

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По словам пассажирки, вместе с ней 35-й ряд также искала другая семья с ребенком.

Ее пост вызвал бурную реакцию в социальных сетях, и Lion Air пришлось объяснить возникшую неразбериху с местами.

Как заявили в авиакомпании, им пришлось предоставить самолет меньших размеров во избежание задержки рейса.

К слову, австралийская авиакомпания Qantas планирует установить спортзалы в самолетах, которые будут осуществлять 20-часовые беспересадочные перелеты между Лондоном и Сиднеем. Также на борту самолета появятся бар, ясли, спальные зоны с кроватями.

Фото: dreamstime.