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Гороскоп на сегодня, 26 сентября

День в целом благоприятный для легких и позитивных дел.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Занятия творчеством могут принести радость и успех. Если есть возможность, позвольте себе сегодня отдохнуть и расслабиться.

Не стоит заниматься делами, связанными с риском, агрессией, разрушениями. Могут возникать сложности в преодолении трудностей.

Исцеление или лечение начинать уместно, но операции или хирургическое вмешательство лучше перенести на другое время.

В эмоциональном плане возможна ранимость и повышенная впечатлительность, поэтому стоит бережно относиться к своим эмоциям и чувствам окружающих.

Финансовые сделки, связанные с недвижимостью и земельными участками, рекомендуется отложить на другой день.

Читайте: Как добиться успеха – секреты для каждого знака зодиака

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября.

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