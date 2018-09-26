День в целом благоприятный для легких и позитивных дел.

Гороскоп на сегодня, 26 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Занятия творчеством могут принести радость и успех. Если есть возможность, позвольте себе сегодня отдохнуть и расслабиться.

Не стоит заниматься делами, связанными с риском, агрессией, разрушениями. Могут возникать сложности в преодолении трудностей.

Исцеление или лечение начинать уместно, но операции или хирургическое вмешательство лучше перенести на другое время.

В эмоциональном плане возможна ранимость и повышенная впечатлительность, поэтому стоит бережно относиться к своим эмоциям и чувствам окружающих.

Финансовые сделки, связанные с недвижимостью и земельными участками, рекомендуется отложить на другой день.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября.