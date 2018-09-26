Назван самый популярный iPhone среди украинцев

Самой популярной моделью iPhone в Украине стал iPhone 6.

Об этом свидетельствуют данные запросов на торговой площадке OLX, а также других торговых интернет площадках, где можно приобрести б/у или восстановленный iPhone.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Так, базовую версию iPhone 6 в подержанном состоянии можно купить за 5500-7000 гривен.

Плюсы в пользу выбора старичка – больше, чем у SE, дисплей, приемлемая емкость батареи и полезный чип NFC. Минусы – старый процессор и старая камера, а также всего гигабайт оперативной памяти.

Если рассматривать продажи всех смартфонов в Украине, то около половины продаж приходится на бюджетные модели китайских брендов.

Читайте: iPhone Xs и Xr: цена и дата выхода в Украине

К слову, аналитики подсчитали, сколько дней нужно работать, чтобы купить новый iPhone Xs.