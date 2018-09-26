Нет – серым трущобам. Экскурсия украинскими арт-подъездами

Трудно поверить что стены – еще хорошо помнят классическую подъездную экспозицию.

Но оказывается, и в серых украинских трущобах могут найтись потомки Микеланджело. Которых на слабо не возьмешь. Им красиво жить – не запретишь.

Экскурсия в подвал столичной 5-этажки – только для диггеров со стальными нервами.

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Под ногами – бутылки, чьи-то кроссовки, вокруг – прогнившие трубы и куча насекомых. И это в самом центре столицы.

В Украине в аварийном состоянии 75 млн. квадратных метров жилья. Антирекорд за Одессой – более 6 тис. домов. Каждый 20-й дом в Украине – легче снести, чем тратиться на ремонт.

В одной из таких еще недавно жил и столичный веб-дизайнер Богдан.

Художник из столичной Воскресенки – своих искать и не пытается. Нашел собственный выход. Правда, не все его оценили.

А вот в другом доме красоты не оценили. Слишком уж артхаусно, как для столичной Троещины.

За это – на соседском суде был вынесен вердикт: мастер недостойна, жить среди троещинской элиты.

Стенка на стенку. Подъездные художники уже наступают на пятки – профессиональным художникам.

Владимир Чайка тем временем – в своем Версале ждет новую делегацию – экскурсантов с ЕС.

Некоторые из троещинцев, которые погнали из подъезда художницу, уже кусают локти. Потому что обшарпанные стены хуже любой комнаты страха.

Стремление к прекрасному в украинской душе – не задушить. Ибо каждому все же, хочется жить – по-человечески.

К слову, 100-летний уникальный мурал! Где и почему его спрятали за штукатуркой.