Продажа новых iPhone в Украине началась – цены

Магазины техники и электроники в Украине обнародовали цены на новые iPhone XS и iPhone XS Max.

Цены на новые iPhone в Украине:

iPhone XS на 256 GB стоит 42 200 до 49 499 гривен

iPhone XS на 64 GB от 41 999 гривен до 44 899 гривен

iPhone XS MAX на 64 GB от 45 899 до 47 599 гривен

iPhone XS MAX на 512 GB 56499 до 67 337

iPhone XS MAX на 256 GB 46199 до 49 199 гривен

Самой дорогой моделью пока есть iPhone XS MAX 512 GB серебряного цвета за 67 337 гривен.

Цены на модели iPhone XR пока неизвестны.

Кстати, по мнению экспертов, стоимость iPhone XR будет начинаться от 29 999 гривен.

Напомним, назван самый популярный iPhone среди украинцев.