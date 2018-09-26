Продажа новых iPhone в Украине началась – цены

Магазины техники и электроники в Украине обнародовали цены на новые iPhone XS и iPhone XS Max.
Цены на новые iPhone в Украине:
- iPhone XS на 256 GB стоит 42 200 до 49 499 гривен
- iPhone XS на 64 GB от 41 999 гривен до 44 899 гривен
- iPhone XS MAX на 64 GB от 45 899 до 47 599 гривен
- iPhone XS MAX на 512 GB 56499 до 67 337
- iPhone XS MAX на 256 GB 46199 до 49 199 гривен
Самой дорогой моделью пока есть iPhone XS MAX 512 GB серебряного цвета за 67 337 гривен.
Цены на модели iPhone XR пока неизвестны.
Кстати, по мнению экспертов, стоимость iPhone XR будет начинаться от 29 999 гривен.Читайте: На аукционе за $375 тыс. продали первый компьютер от Apple Кредит или почка? Цены на iPhone и Apple Watch возмутили сеть Новые iPhone XS и XS Max: что с ними не так
Напомним, назван самый популярный iPhone среди украинцев.