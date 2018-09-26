Как начать бизнес: 4 шага к своему делу

Как найти идею для бизнеса, создать бизнес-план и стратегию – в материале Фактов ICTV.

Идея для бизнеса

Изначально необходимо решить чем именно вы будете заниматься. Необязательно придумывать что-то новое и необычное, ведь зайти на сформированный рынок легче, чем создавать новый.

Также можно взять уже работающую идею для бизнеса и усовершенствовать ее, добавив чего-то своего. Необязательно сразу задумывать что-то глобальное, можно начать микробизнес или бизнес с минимальными вложениями.

Пример: интернет-магазин по продаже одежды.

Анализ рынка

Дабы узнать насколько будет востребован ваш продукт необходимо проанализировать рынок. Это поможет оценить конкуренцию, найти положительный и отрицательные стороны конкурентов, сравнить цены, качество, ассортимент.

Пример: просмотри все возможные магазины, определите их особенности, недостатки. Оценивайте, как потребитель. Также можно для начала проанализировать розничных торговцев в соцсетях или на маркетплейсах (Кашалот, Клумба). На ваших наблюдениях, которые обязательно нужно записывать, будет строится бизнес-план.

Бизнес-план

Ошибка, которая часто встречается у новичков, это составление долгосрочного бизнес-плана. Для первоначального этапа достаточно прописать цели, расходы, цены, формы предоставление товара или услуг, доходы. Вы это пишете для себя, поэтому делайте в удобной форме, дабы меньше информации держать в голове. Дальше просто будет легче сверять по пунктам плана выполненные задачи и цели.

Ваш бизнес-план должен включать в себя три главных стратегических направления:

производственная стратегия, которая описывает процесс создания предлагаемого предприятием продукта или оказываемой услуги финансовая стратегия, которая описывает, сколько будет стоить производство продукта, как будут обеспечены необходимые финансовые средства, и прогнозирует денежный поток маркетинговая стратегия, которая определяет созданную продуктом или услугой стоимость, целевую аудиторию и цену.

Бизнес-план состоит из 8 основных частей:

Краткое резюме

Краткое резюме дает основное понятие о том, что и кому вы предлагаете и на каких условиях. Описание объекта и компании.

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В этом пункте необходимо показать группу людей с большим опытом работы, реализовавшими в предлагаемом секторе экономики не один экономически выгодный проект. В подробностях описать суть предлагаемого, его сильные стороны и уникальность. Это послужит примером для вашей бизнес-платформы.

Технологии

Технологическая часть посвящается новшествам и тонкостям процесса. Показываются его сильные стороны относительно конкурентов. Обязательно необходимо указать за счет, каких частей проекта будет идти уменьшение себестоимости и как это отражается на экономическом результате проекта.

Экономический результат

Экономическая часть показывает выгоду от участия в проекте и его финансовый результат.

Отдельно показывается из чего состоит расходная часть – себестоимость (затраты на производство, зарплата, аренда, коммунальные расходы, логистика, прочие расходы) и доходная.

Указываются минимальные и максимальные значения необходимых финансовых затрат на старте, варианты и условия их привлечения.

Финансовый план

Финансовая часть бизнес-плана состоит из 5 пунктов:

Доходная часть

Расходы от основной деятельности

Дополнительные расходы

Привлекаемые ресурсы и их стоимость

Результативная часть с учетом всех возможных налогообложений.

Возможные риски проекта

В части рисков рассматриваются возможные экономические, политические, технологические, конъюнктурные, административные и прочие риски способные повлиять на ухудшение достижения планируемых результатов и варианты их возможной нейтрализации.

Регистрация

Этот шаг упускать нельзя, потому что бизнес должен быть зарегистрирован. Можно использовать ООО или ИП.

Также изначально вы должны определиться, по какой системе налогообложения вы будете работать. Это нужно сделать сразу, потому что от этого зависят суммы налогов и способы их оплаты.

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Фото: unsplash, stocksnap.