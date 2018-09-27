Внешний вид флагманского смартфона LG V40 ThinQ, который должен быть представлен 3 октября, рассекретили в сети.

Блогер Эван Бласс опубликовал снимок смартфона LG V40 ThinQ, на котором видны три основные и две фронтальные камеры, пишет The Verge.

Система из трех камер на задней панели получит три сенсора. Первый на 12 Мп с f/1.5, второй на 16 Мп с f/1.9 и третий – 12 Мп с диафрагмой f/2.4. Фронтальная камера, в свою очередь, будет иметь двойной модуль на 8 Мп и 5 Мп.

Сообщается, что новый смартфон LG получит процессор Snapdragon 845 с тактовой частотой 1.77 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Также по слухам, новинка будет иметь еще одну модификацию с 8 ГБ оперативной памяти. Новинку должны оснастить 6.4-дюймовым QHD + OLED-дисплеем с соотношением сторон 19.5:9.

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Также гаджет получит специальную кнопку Google Assistant на боковой грани и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

К слову, ранее смартфон с тройной камерой представила компания Samsung.

Фото: Evan Blass