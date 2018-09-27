Сегодня, 27 сентября, крупнейшая компания Google празднует свое 20-летие.

Факты ICTV подобрали для вас 10 самых интересных фактов о компании.

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1) Новички в компании обязаны в первую рабочую пятницу целый день носить на голове шапочку с пропеллером.

2) Домашняя страница Google очень простая, так как основатели компании, в момент создания, очень плохо знали HTML.

3) На территории компании растет очень много травы. В Google решили нанять коз. Примерно 200 коз приезжают на неделю и приводят в порядок двор компании. К тому же, они не шумят и не загрязняют воздух, как газонокосилки.

4) Корпорация больше любит собак, чем кошек. Даже в их уставе написано, что они – “собачья компания”.

5) В кампусе Google стоит тираннозавр Рекс. Скелет тираннозавра напоминает сотрудникам, что нельзя позволить компании вымереть.

6) Если умирает сотрудник компании, то его семья получает половину зарплаты последующие 10 лет.

7) В 1997 году, компания Yahoo получила шанс купить Google всего за $17 млн. На сегодняшний день стоимость корпорации оценивается в $200 млрд.

8) Кнопка Мне повезет стоит Google десятки миллионов долларов в год.

9) 19 августа 2013 года Google прекратил работу на 5 минут, остановив 40% веб-трафика.

10) Никто на самом деле не знает, когда в Google день рождения. Просто решили праздновать его 27 сентября.

































19! 20! День рождения Google: 10 фактов о крупнейшей компании / 17 фотографий

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как устроиться на работу в Google.

Фото: dreamstime.