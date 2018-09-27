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День туризма 2018: поздравления

27 сентября в Украине отмечают профессиональный праздник украинских работников туристических агентств, туроператоров и любителей путешествий.

день туризма

Праздник был учрежден Всемирной туристической организацией для пропаганды туризма и развития международных отношений в данной сфере. В 1979 году на Генералной ассамблеи организации в Торремолино было принято решение отмечать Международный день туризма 27 сентября.

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В Украине отмечают День туризма с 1998 года.

Факты ICTV подготовили лучшие пожелания, чтобы поздравить туристов и всех причастных.

Да здравствует туризм
И жажда путешествий,
Да здравствуют моря,
Курорты и тайга,
И горнолыжный склон,
И скалы побережий;
Везде готова стать
Туристская нога!

***

Со Всемирным днем туризма!
Пусть для вас сияет солнце,
И везет по этой жизни,
Все прекрасно удается!

Мест немало интересных
Посетить я вам желаю.
Дней веселых, а не пресных,
Светлой радости без края!

***

Пожелаем мы туристам
Землю всю исколесить,
Впечатлений лет на триста
Вам в поездках накопить.

Новых встреч и интересных,
Удивительных открытий.
Отдых будет пусть полезным.
Ярко, весело живите!

***

Поздравляю с Днем туризма,
И желаю приключений,
Много путешествий в жизни,
Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,
Покоряются вершины,
Пусть задор не угасает,
Никогда не знать рутины!

***

Пусть и нечасто, но порою
От будней спрятаться стремясь,
Захочется, увы, не скрою,
Дорог познать чудную вязь.
Рискнуть покоем ради странствий,
А ведь дорога — это жизнь.
Вот без комфорта и убранства
Осмелься просто, продержись!
Когда турист в душе — бродяга…
… он знает цену всех дорог.
Ребята, с праздником! Где фляга?
Умеем выйти за порог!

Для тех, кто не знает, куда поехать осенью в отпуск, Факты ICTV собрали 10 идей для поездок.

Фото: dreamstime.

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