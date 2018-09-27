27 сентября в Украине отмечают профессиональный праздник украинских работников туристических агентств, туроператоров и любителей путешествий.

Праздник был учрежден Всемирной туристической организацией для пропаганды туризма и развития международных отношений в данной сфере. В 1979 году на Генералной ассамблеи организации в Торремолино было принято решение отмечать Международный день туризма 27 сентября.

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В Украине отмечают День туризма с 1998 года.

Факты ICTV подготовили лучшие пожелания, чтобы поздравить туристов и всех причастных.

Да здравствует туризм

И жажда путешествий,

Да здравствуют моря,

Курорты и тайга,

И горнолыжный склон,

И скалы побережий;

Везде готова стать

Туристская нога!

***

Со Всемирным днем туризма!

Пусть для вас сияет солнце,

И везет по этой жизни,

Все прекрасно удается!

Мест немало интересных

Посетить я вам желаю.

Дней веселых, а не пресных,

Светлой радости без края!

***

Пожелаем мы туристам

Землю всю исколесить,

Впечатлений лет на триста

Вам в поездках накопить.

Новых встреч и интересных,

Удивительных открытий.

Отдых будет пусть полезным.

Ярко, весело живите!

***

Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,

Покоряются вершины,

Пусть задор не угасает,

Никогда не знать рутины!

***

Пусть и нечасто, но порою

От будней спрятаться стремясь,

Захочется, увы, не скрою,

Дорог познать чудную вязь.

Рискнуть покоем ради странствий,

А ведь дорога — это жизнь.

Вот без комфорта и убранства

Осмелься просто, продержись!

Когда турист в душе — бродяга…

… он знает цену всех дорог.

Ребята, с праздником! Где фляга?

Умеем выйти за порог!

Для тех, кто не знает, куда поехать осенью в отпуск, Факты ICTV собрали 10 идей для поездок.

Фото: dreamstime.