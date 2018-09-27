Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Oculus Quest.
Компания Oculus представила шлем виртуальной реальности Oculus Quest, у которого не будет проводов, а его стоимость составит $399, сообщает Facebook Newsroom.
Oculus Quest рассчитан на использование в видеоиграх, и на момент выхода (весна 2019 года) будет поддерживать 50 тайтлов.
Новинка сочетает в себе высококачественные характеристики Oculus Rift и беспроводную архитектуру Oculus Go.
Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что Oculus Quest заложит идеальную основу для следующего поколения шлемов виртуальной реальности.
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К слову, компания Sony переиздаст ностальгическую приставку из 90-х, которая будет называться Sony PlayStation Classic.
Фото: Facebook Newsroom
Видео: Oculus