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Дешевле и без проводов – Oculus показал новый шлем виртуальной реальности

Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Oculus Quest.

Oculus Quest

Компания Oculus представила шлем виртуальной реальности Oculus Quest, у которого не будет проводов, а его стоимость составит $399, сообщает Facebook Newsroom.

Oculus Quest рассчитан на использование в видеоиграх, и на момент выхода (весна 2019 года) будет поддерживать 50 тайтлов.

Новинка сочетает в себе высококачественные характеристики Oculus Rift и беспроводную архитектуру Oculus Go.

Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что Oculus Quest заложит идеальную основу для следующего поколения шлемов виртуальной реальности.

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К слову, компания Sony переиздаст ностальгическую приставку из 90-х, которая будет называться Sony PlayStation Classic.

Фото: Facebook Newsroom

Видео: Oculus

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