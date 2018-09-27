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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 27 сентября/

Гороскоп на сегодня, 27 сентября

Сегодняшний день благоприятный и хорошо подходит для созидательных дел.

Гороскоп на сегодня, 27 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

В этот день хороша активность – как физическая с нагрузкой, так и умственная. Можно заняться изучением чего-то нового.

Сегодня уместно составлять планы. Весьма успешными могут быть мероприятия, связанные с быстрыми результатами.

Однако лучше перенести дела, которые требуют терпения и настойчивости, поскольку они могут не получить должного импульса.

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Благоприятными сегодня считаются поездки и путешествия, надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV также опубликовали гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 сентября.

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