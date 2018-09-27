Сегодня Всемирный день моря. Факты ICTV сделали подборку чудовищ, найденных на берегах мира, от которой у вас мурашки пойдут по коже.

Лох-несское чудовище

Во время круиза по морскому заповеднику в Джорджии, США, турист снял странное существо на берегу. Это было “нечто, больше похожее на Лохнесское чудовище” с длинной шеей и маленькой головой.

На данный момент происхождение существа еще не установлено. Глава Службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш пояснил, что иногда разлагающиеся тела акул могут походить на плезиозавров.

WHAT IS THIS? A man from Waycross, Georgia found his own version of the Loch Ness Monster on Friday while at Wolf Island. What do you think this is? pic.twitter.com/gSPTJP54X4 — Meilin Tompkins (@MeilinTompkins) 18 марта 2018 г.

Существо внеземного происхождения

В Таиланде британский турист Луи Бургойн обнаружил странное существо на пляже. Оно было грязно-розового цвета с прозрачным телом, а по форме напоминающее морской огурец.

На суше монстр поднимал “голову” и пытался дышать.

Местные жители говорят, что в последнее время часто видят таких мутантов, но пока не могут их идентифицировать. Некоторые предполагают, что это морская пиявка или морской слизень, или даже существо внеземного происхождения.

Рыба с человеческими зубами

В Индонезии местные жители выловили рыбу, у которой были зубы, как у человека.

Зубы были квадратные и белого цвета. Рыбу планируют заморозить и показывать туристам.

Зубастый предвестник катастрофы

Жители филиппинской деревни нашли на берегу Восточного Негроса зубастого монстра длиной около метра. Это оказалась пелагическая большеротая акула.

Это чрезвычайно редкий вид, поэтому местные посчитали, что их находка является предзнаменованием надвигающейся гибели.

– Это большое невезение. Есть такое ощущение, что грядет что-то очень плохое. Может произойти глобальная катастрофа, и мы готовимся к ней, – рассказал местный житель.

Загадочное морское существо

На дальнем пляже Аляски бывший рыбак Бьорн Диль нашел останки загадочного морского существа.

Сначала он подумал, что это один из видов ската, но, присмотревшись, понял, что нашел внутренности чего-то огромного.

– Органы выглядели как разлагающаяся печень и пахли как трюм для рыбы, который никогда не чистили, и немного аммиаком, – описал он увиденное.

Червь-монстр

Жительница австралийского штата Квинсленд сфотографировала почти метрового дождевого червя.

Червь, относящийся к виду Digaster longmani, выполз на поверхность из-за того, что его нору затопили дожди. Длина беспозвоночных этого вида может достигать двух метров.

Сотрудник Музея Квинсленда Роберт Рэйвен сказал, что длина червя на фото — примерно 80 сантиметров, но если бы он растянулся полностью, то его длинна могла бы превысить и один метр.

Огромный монстр

К побережью города Маасин (Филиппины) вынесло неизвестного морского монстра, длина тела которого составляет около 10 метров.

Находку обнаружил и сфотографировал 42-летний местный житель. Пока вид морского существа определить не удается – его остатки находятся в сильной стадии разложения.

По словам представителя местного Бюро рыболовства и водных ресурсов, страшный “монстр” на самом деле может быть китом. Однако прямых доказательств этому пока нет.

700-килограммовое чудище

Тело гигантского “морского монстра”, весом около 680 кг, обнаружили на одном из пляжей под Барселоной. Позже выяснилось, что это была черепаха.

По данным издания, туша принадлежит погибшей кожистой черепахе – самой крупной представительнице отряда пресмыкающихся.

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