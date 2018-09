Во время круиза по морскому заповеднику в Джорджии, США, турист снял странное существо на берегу. Это было “нечто, больше похожее на Лохнесское чудовище” с длинной шеей и маленькой головой.

На данный момент происхождение существа еще не установлено. Глава Службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш пояснил, что иногда разлагающиеся тела акул могут походить на плезиозавров.

WHAT IS THIS? A man from Waycross, Georgia found his own version of the Loch Ness Monster on Friday while at Wolf Island.

What do you think this is? pic.twitter.com/gSPTJP54X4

— Meilin Tompkins (@MeilinTompkins) 18 марта 2018 г.