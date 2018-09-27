Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало видео с поверхности астероида Рюгу.
Видео появилось в Тwitter.
Отмечается, что совершивший успешную посадку на астероид японский ровер 1В, запущенный с зонда Хаябуса-2, прислал на Землю указанные кадры.
На записи видна усыпанная булыжниками поверхность космического тела.
6. Rover-1Bが動画撮影に成功。2018年9月23日10時34分から11時48分（日本時間）まで15枚取得した画像による動画。 https://t.co/UOSvu33FwQ
(6/6)
以上です。（スレッド投稿がうまく行かずバラバラに出し、失礼しました） pic.twitter.com/vQlSM0SYHc
— 小惑星探査機「はやぶさ２」 (@haya2_jaxa) 27 сентября 2018 г.
Читайте: Что будет после Земли: ученые рассказали, на какую планету “переедут” люди
К слову, Факты ICTV разобрались, какую угрозу представляют астероиды, и смогут ли люди что-то с ними сделать.