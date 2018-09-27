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Как выглядит поверхность астероида – уникальные кадры

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало видео с поверхности астероида Рюгу.

Видео появилось в Тwitter.

Отмечается, что совершивший успешную посадку на астероид японский ровер 1В, запущенный с зонда Хаябуса-2, прислал на Землю указанные кадры.

На записи видна усыпанная булыжниками поверхность космического тела.

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К слову, Факты ICTV разобрались, какую угрозу представляют астероиды, и смогут ли люди что-то с ними сделать.

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