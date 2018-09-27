Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало видео с поверхности астероида Рюгу.

Видео появилось в Тwitter.

Отмечается, что совершивший успешную посадку на астероид японский ровер 1В, запущенный с зонда Хаябуса-2, прислал на Землю указанные кадры.

На записи видна усыпанная булыжниками поверхность космического тела.

Читайте: Что будет после Земли: ученые рассказали, на какую планету “переедут” люди

К слову, Факты ICTV разобрались, какую угрозу представляют астероиды, и смогут ли люди что-то с ними сделать.