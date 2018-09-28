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Гороскоп на сегодня, 28 сентября

Сегодняшний день неблагоприятный для начала важных и глобальных дел.

Гороскоп на сегодня, 28 сентября, публикует Telegram канал AstroExpert.

Звезды советуют заняться уборкой квартиры, очищением организма и психики.

На даче можно делать все, что способствует плодородию.

Сегодня не будут удаваться дела, требующие мягкости. Лучше проявить напористость.

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В поездках и путешествиях необходима внимательность и осторожность.

Посещение концерта или прогулка с друзьями сделают вечер приятным, однако возможны конфликтные ситуации.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, стрижка волос, начало путешествия.

К слову, Факты ICTV также опубликовали гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 сентября.

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