Сегодняшний день неблагоприятный для начала важных и глобальных дел.
Гороскоп на сегодня, 28 сентября, публикует Telegram канал AstroExpert.
Звезды советуют заняться уборкой квартиры, очищением организма и психики.
На даче можно делать все, что способствует плодородию.
Сегодня не будут удаваться дела, требующие мягкости. Лучше проявить напористость.
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В поездках и путешествиях необходима внимательность и осторожность.
Посещение концерта или прогулка с друзьями сделают вечер приятным, однако возможны конфликтные ситуации.
Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, стрижка волос, начало путешествия.
К слову, Факты ICTV также опубликовали гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 сентября.