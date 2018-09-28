В Facebook заявили, что на социальную сеть была совершена кибератака, которая затронула около 50 млн аккаунтов.

Во вторник, 25 сентября, во второй половине дня, наша инженерная команда обнаружила проблему безопасности, затрагивающую почти 50 миллионов учетных записей, – заявили в пресс-службе Facebook.

Злоумышленники смогли воспользоваться уязвимостью, связанную с функцией Посмотреть как, выдающей токен доступа.

Им удалось похитить ключи доступа, которые позволяют пользователям не вводить логин и пароль при каждом использовании соцсети. Так хакеры могли получить доступ над аккаунтами.

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В целях безопасности Facebook сменил ключи доступа к 90 млн аккаунтов, из-за этого их владельцам сегодня пришлось заново залогиниться. В пресс-службе отметили, что менять пароль не нужно.

Руководство Facebook заявило, что устранили уязвимость и уже обратились в правоохранительные органы.

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Фото: unsplash.com