Сентябрь подходит к концу и в последние выходные Факты ICTV собрали самые яркие события этой недели.

В этот уик-энд состоится много интересных мероприятий-концертов и фестивалей.

Киевляне смогут посетить фестиваль Borjomi Fest или отведать вкусных коктейлей на Barometer. International Bar Show 2018.

Читайте: Афиша на 2018 год: лучшие концерты и фестивали Украины

Также можно послушать любимых BrainStorm или The Maneken.

Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева в этот уик-энд.

Barometer. International Bar Show 2018

Фото: Facebook

28-30 сентября, 12.00

КВЦ Парковый

Стоимость: 200 – 1200 грн

Купить билеты можно тут

Фестиваль, который каждый раз доказывает, что коктейль – это не просто алкогольный напиток из яркого цвета ликерами или соком, а целая композиция, которая состоит из многих маленьких деталей. Три дня представители лучших баров Нью-Йорка, Парижа, Осло, Тель-Авива, Алматы, Минска, Киева, Львова и многих городов будут знакомить гостей с коктейлями, разработанными специально под фестиваль – в виде мороженого или из маршмеллоу, облепихой, инжиром, шоколадным трюфелем и даже с кумысом, чернилами каракатицы и еловыми шишками.

Crossfaith

Фото: Facebook

BelEtage

28 сентября, 20.00

Стоимость: 799-2499 грн

Купить билеты можно тут

В Киев едут самые типичные представители современной японской музыки – драйвовые и громкие Crossfaith. Группа была создана в городе Осака. Парни, возмущенные тем, что Японию поглотило всеобщее увлечение поп-музыкой, начали играть и записывать кавер-версии хитов Linkin Park и Limp Bizkit. Впоследствии, получив некоторый музыкальный опыт, молодые исполнители осознали необходимость создания собственного материала, и начали создавать музыку, удачно сочетая рок и электронику. Именно с этого начался путь их звездного взлета, ведь каждый их новый релиз становится успешным, собирая стадионы на родине и приумножая фанатскую аудиторию Crossfaith по всему миру.

BrainStorm, День Рождения Джека

Фото: Facebook

Stereo Plaza

28 сентября, 20.00

Стоимость: 200-600 грн

Купить билеты можно тут

В эту пятницу в Stereo Plaza состоится вечеринка, посвященная дню рождения Джека Дэниела, того самого создателя известного виски Jack Daniels. Главным гостем вечера станет известный латвийский коллектив Brainstorm, рокеры которые давно уже имеют теплую связь с украинской публикой, каждый раз превращая тепло на настоящее пламя на концертах.

Также на сцену в этот вечер выйдут Вагоновожатые и Нудли.

Первая группа известна своими живыми выступлениями, сильными текстами Антона Слепакова и мощной энергетикой. Нудли — совместный проект Жени Галича из группы О’Тorvald и полтавского рэпера Андрея Гуни Шостака, поражают ярким вокалом и быстрым флоу.

The Maneken. 10th Anniversary LIVE

Фото: Facebook

29 сентября, 19.00

Caribbean Club

Стоимость: 250 – 650 грн

Купить билеты можно тут

Этой осенью десятилетие отмечает украинская поп-группа The Maneken, известная как проект саунд-продюсера и музыканта Евгения Филатова.

Разделить это знаменательное событие музыканты решили вместе с поклонниками большим сольным концертом в Caribbean Club 29 сентября. В этот вечер со сцены клуба прозвучат лучшие треки с пяти альбомов группы, которые в свое время творили историю новой волны украинской музыки. Также известно, что вместе с Евгением на сцену выйдет и его жена Ната Жижченко (ONUKA).

Большое грузинское застолье Borjomi Fest

Фото: Facebook

29 – 30 сентября, з 12.00 до 22.00

Национальный ботанический сад им. Гришко

Стоимость: бесплатно, посещения ботанического сада для взрослых – 50 грн, для детей – 20 грн

29 и 30 сентября состоится Большое грузинское застолье Borjomi Fest. Современная музыка, мастер-классы, виртуальные туры и другие активности — гости фестиваля смогут получить драйвовые эмоции, насладиться живым общением и “лайкнуть” реальную жизнь.

Музыкальным гостем станет популярная группа Mgzavrebi, которая покажет, что такое грузинский драйв и бурная энергия.

Также сюда можно прийти с детьми. Их ожидают интерактивная зона, lego-столы и мастер-классы. Дети попробуют себя в разных профессиях и почувствуют настоящими учеными.

Напомним, после длительного перерыва группа Океан Эльзы вновь вернулась на сцену и выступила на главной арене страны НСК Олимпийский.