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Офисная работа способствует разводу – исследование

Офисная работа в большом коллективе способствует разводу.

Об этом пишет Sciencemag.

Социологи изучили, как сфера занятости соотносится со статистикой разводов.

В частности, они исследовали данные из Дании, где к разводам относятся спокойно.

Анализу подверглись сведения о браках, которые были заключены в период с 1981 по 2002 год, и местах работы супругов. Результаты показали, что около 100 тысяч включенных в выборку пар распались.

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Выяснилось, что больше всего пары разводились, если на работе супругам приходилось общаться с представителями противоположного пола.

Мужчины, работавшие в основном в женском коллективе, из семьи уходили на 15 % чаще.

В то же время женщины, работавшие в офисах, разводились на 10% чаще.

Данная взаимосвязь больше всего прослеживается у супругов с высшим образованием.

По данным исследователей, самыми крепкими семейными парами оказались браки библиотекарей и фермеров.

Кстати, ученые доказали, что чаще разводятся пары, которые были слишком привязанными друг к другу в начале отношений.

Фото: dreamstime.

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