Погода в Украине 28 сентября будет теплой и без осадков по всей территории страны.
Прогноз погоды в Украине на сегодня дает Укргидрометцентр.
Так, в северных, центральных и восточных областях страны ожидается в среднем +18…+20°С.
На западе Украины будет от +19 до +22°С, без осадков.
На юге прогнозируется в среднем +19…+21°С.
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Напомним, какой будет зима в Украине.
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