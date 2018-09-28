PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Погода в Украине на сегодня, 28 сентября (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 28 сентября (КАРТА)

Погода в Украине 28 сентября будет теплой и без осадков по всей территории страны.

Прогноз погоды в Украине на сегодня дает Укргидрометцентр.

Так, в северных, центральных и восточных областях страны ожидается в среднем +18…+20°С.

На западе Украины будет от +19 до +22°С, без осадков.

На юге прогнозируется в среднем +19…+21°С.

Читайте:  Первые заморозки и ливни: прогноз погоды на октябрь

Напомним, какой будет зима в Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка