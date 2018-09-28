Во Львове стартовала IT Arena – одно из крупнейших техсобытий Украины, посвященное современным информационным технологиям и их развитию. Это первая полностью англоязычная конференция такого масштаба в нашей стране.

Почти три четверти спикеров – тоже иностранцы. Многие из них представляют глобальные компании. Такие, как Google, eBay, Soundcloud, Amazon, Uber, Bayer и другие. Послушать спикеров съезжаются участники не только из Украины, но и других стран мира (даже с ЮАР, Южной Кореи и Австралии). В этом году организаторы ожидают около 2,5 тыс. посетителей.

Символом IT Arena является Арина – олицетворение искусственного интеллекта, которая даже имеет собственную страницу на Facebook.

Часть конференции – Startup Competition – международный конкурс стартапов. Авторы представляют здесь свои идеи и даже могут получить финансирование. Ведь многие участники конференции – инвесторы.

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Именно здесь в прошлом году представили один из самых успешных украинских стартапов – Solar Gaps – жалюзи с солнечными батареями, которые позволяют использовать альтернативную энергетику даже в квартире. Этот стартап уже привлек более миллиона долларов инвестиций.

Конференция проходит на Арене Львов, стадионе, построенном для Euro 2012. IT Arena продлится три дня, до 30 сентября.







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