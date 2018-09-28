Во Львове стартовала IT Arena – одно из крупнейших техсобытий Украины, посвященное современным информационным технологиям и их развитию. Это первая полностью англоязычная конференция такого масштаба в нашей стране.
Почти три четверти спикеров – тоже иностранцы. Многие из них представляют глобальные компании. Такие, как Google, eBay, Soundcloud, Amazon, Uber, Bayer и другие. Послушать спикеров съезжаются участники не только из Украины, но и других стран мира (даже с ЮАР, Южной Кореи и Австралии). В этом году организаторы ожидают около 2,5 тыс. посетителей.
Символом IT Arena является Арина – олицетворение искусственного интеллекта, которая даже имеет собственную страницу на Facebook.
Часть конференции – Startup Competition – международный конкурс стартапов. Авторы представляют здесь свои идеи и даже могут получить финансирование. Ведь многие участники конференции – инвесторы.
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Именно здесь в прошлом году представили один из самых успешных украинских стартапов – Solar Gaps – жалюзи с солнечными батареями, которые позволяют использовать альтернативную энергетику даже в квартире. Этот стартап уже привлек более миллиона долларов инвестиций.
Конференция проходит на Арене Львов, стадионе, построенном для Euro 2012. IT Arena продлится три дня, до 30 сентября.
Ранее Факты ICTV писали, что компания HTC планирует отказаться от производства смартфонов.