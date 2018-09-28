Деррилл Крегель из Иллинойса, США, создал на собственном кукурузном поле гигантский лабиринт в форме гоночного болида.
Об этом сообщает Chicago Tribune.
Рисунок винтажного болида No. 99 Belanger Special серии IndyCar занимает 26 300 квадратных метров и создан с помощью современных технологий.
Крегель создал модель лабиринта в трехмерной системе проектирования AutoCad. Дальше “сконнектил” программу с сеялками, которые обрабатывают поле. Агрегат использовал данные трехмерной модели, чтобы посеять семена на нужных участках.
Гоночный No. 99 Belanger Special принадлежал дилеру из Иллинойса, а сейчас хранится в музее автодрома Индианаполис Мотор Спидвей.
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