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В США фермер создал гигантский болид

Деррилл Крегель из Иллинойса, США, создал на собственном кукурузном поле гигантский лабиринт в форме гоночного болида.

Об этом сообщает Chicago Tribune.

Рисунок винтажного болида No. 99 Belanger Special серии IndyCar занимает 26 300 квадратных метров и создан с помощью современных технологий.

Крегель создал модель лабиринта в трехмерной системе проектирования AutoCad. Дальше “сконнектил” программу с сеялками, которые обрабатывают поле. Агрегат использовал данные трехмерной модели, чтобы посеять семена на нужных участках.

Гоночный No. 99 Belanger Special принадлежал дилеру из Иллинойса, а сейчас хранится в музее автодрома Индианаполис Мотор Спидвей.

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К слову, в Макинске Акмолинской области Казахстана сотрудники птицефабрики приготовили шашлык из курятины длиной более 223 метров и установили новый мировой рекорд.

ФОТО: Derrill Kregel/Chicago Tribune

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