Ученые нашли в космосе нейтронную звезду, которая отклоняется от теоретических предсказаний.

Группа исследователей из Амстердамского университета обнаружила, что нейтронная звезда под названием Swift J0243.6+6124 отклоняется от теоретических предсказаний, сообщает Naked Science.

По словам ученых, объект выпускает релятивистский поток, хотя его мощное магнитное поле должно было предотвратить это.

Исследователи считали, что магнитное поле не должно быть слишком мощным, ведь оно бы отталкивало вещество от нейтронной звезды.

– Магнитное поле нейтронной звезды, которую мы изучали, примерно в 10 триллионов раз больше, чем у Солнца, и мы впервые наблюдали джет, который идет от нейтронной звезды с очень сильным магнитным полем, – рассказал один из авторов исследования.

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Открытие позволит лучше понять процесс формирования релятивистских струй, которые не так хорошо изучены.

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