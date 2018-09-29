Житель Нью-Гэмпшира Стив Геддес (Steve Geddes) вырастил самую большую тыкву в истории США: ее вес составил 2528 фунтов, то есть 1146 килограммов.
Эта тыква принесла Геддесу первый приз Дирфилдской ярмаки — шесть тысяч долларов.
По данным международной организации, которая регистрирует рекордные тыквы, выращенный Геддесом овощ всего на 76 килограммов легче мирового рекордсмена — тыквы, которую в 2016 году вырастил бельгийцем Матиасом Вилемийнсом (Mathias Willemijns).
Just in case you guys wanted to share this story, thought it was really cool. Last night at the Deerfield fair there was a new U.S record pumpkin weighed at 2528 pounds beating the previous one of 2363 pounds. It was grown by a grower of Steve geddes From N.H. pic.twitter.com/B2aSKqYsKp
— Henry Swenson (@HenrySwenson) 28 сентября 2018 г.
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К слову, в Макинске Акмолинской области Казахстана сотрудники птицефабрики приготовили шашлык из курятины длиной более 223 метров и установили новый мировой рекорд.