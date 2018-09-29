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Больше тонны! Мужчина вырастил самую большую тыкву в истории США

Житель Нью-Гэмпшира Стив Геддес (Steve Geddes) вырастил самую большую тыкву в истории США: ее вес составил 2528 фунтов, то есть 1146 килограммов.

Эта тыква принесла Геддесу первый приз Дирфилдской ярмаки — шесть тысяч долларов.

По данным международной организации, которая регистрирует рекордные тыквы, выращенный Геддесом овощ всего на 76 килограммов легче мирового рекордсмена — тыквы, которую в 2016 году вырастил бельгийцем Матиасом Вилемийнсом (Mathias Willemijns).

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К слову, в Макинске Акмолинской области Казахстана сотрудники птицефабрики приготовили шашлык из курятины длиной более 223 метров и установили новый мировой рекорд.

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