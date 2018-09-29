Житель Нью-Гэмпшира Стив Геддес (Steve Geddes) вырастил самую большую тыкву в истории США: ее вес составил 2528 фунтов, то есть 1146 килограммов.

Эта тыква принесла Геддесу первый приз Дирфилдской ярмаки — шесть тысяч долларов.

По данным международной организации, которая регистрирует рекордные тыквы, выращенный Геддесом овощ всего на 76 килограммов легче мирового рекордсмена — тыквы, которую в 2016 году вырастил бельгийцем Матиасом Вилемийнсом (Mathias Willemijns).

@Met_CindyFitz . Just in case you guys wanted to share this story, thought it was really cool. Last night at the Deerfield fair there was a new U.S record pumpkin weighed at 2528 pounds beating the previous one of 2363 pounds. It was grown by a grower of Steve geddes From N.H. pic.twitter.com/B2aSKqYsKp — Henry Swenson (@HenrySwenson) 28 сентября 2018 г.

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К слову, в Макинске Акмолинской области Казахстана сотрудники птицефабрики приготовили шашлык из курятины длиной более 223 метров и установили новый мировой рекорд.