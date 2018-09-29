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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 29 сентября/

Гороскоп на сегодня, 29 сентября

Сегодня хороший день для того, чтобы отдохнуть, провести время в уединении.

Гороскоп публикует Telegram канал AstroExpert.

Не стоит перенапрягаться и начинать что-то новое, а также принимать серьезные решения.

Могут возникать перепады настроения, временами раздражительность.

Лучше выбрать деятельность, которая давно требует внимания, но не будет сильно утруждать физически — например, заменить лампы, прикрутить винтики и т.п.

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Аскетичность или возможный отказ от вредных привычек сегодня весьма приветствуется.

Приготовление пищи может доставить настоящее удовольствие.

Честность и искренность в делах будет вознаграждена.

Активные социальные контакты нежелательны.

Стоит быть осторожными в контактах с водой.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало путешествия, брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV также опубликовали гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 сентября.

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