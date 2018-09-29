Сегодня хороший день для того, чтобы отдохнуть, провести время в уединении.
Гороскоп публикует Telegram канал AstroExpert.
Не стоит перенапрягаться и начинать что-то новое, а также принимать серьезные решения.
Могут возникать перепады настроения, временами раздражительность.
Лучше выбрать деятельность, которая давно требует внимания, но не будет сильно утруждать физически — например, заменить лампы, прикрутить винтики и т.п.
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Аскетичность или возможный отказ от вредных привычек сегодня весьма приветствуется.
Приготовление пищи может доставить настоящее удовольствие.
Честность и искренность в делах будет вознаграждена.
Активные социальные контакты нежелательны.
Стоит быть осторожными в контактах с водой.
Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало путешествия, брать и давать деньги в долг.
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